التزم التعليمات.. مراقبة حركة السيارات بمحيط تحويلات دائرى القومية العربية

كتب عبد الرحمن سيد

تراقب الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى، حركة السيارات بالكاميرات المنتشرة فى محيط التحويلات المرورية بسبب غلق الطريق الدائرى فى الاتجاهين منعًا للزحام وعدم التزام السائقين بالتعليمات والإرشادات، أثناء أعمال إنشاء محطة مترو بالقومية العربية، وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط تلك الأعمال.

وتنفذ تلك الأعمال الهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ المرحلة الثانية "2 ب" من الخط الثالث، التى من ضمنها مترو الطريق الدائرى أعلى منطقة القومية العربية، وسيتم رفع وتركيب 2 باكية معدنية الواحدة منها بطول 50 مترًا، بعرض الدائرى فى الاتجاهين.

وأجريت تحويلات مرورية بالمنطقة بسبب الأعمال بغلق الطريق الدائرى فى الاتجاهين، ما قبل تقاطع الدائرى مع شارع القومية العربية، وتحويل حركة السيارات اتجاه منزل الطريق المؤدى الى شارع القومية، واستكمال السير مباشرة لمسافة 15 مترا و الصعود مرة أخرى للدائرى، مع مطلع القومية المقابل للمنزل مباشرة فى الاتجاهين، وتجرى الأعمال من الساعة 1 إلى 8 صباحا وسط انتشار الخدمات لمتابعة حركة السيارات.