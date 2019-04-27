video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 27 أبريل 2019 02:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التزم التعليمات.. مراقبة حركة السيارات بمحيط تحويلات دائرى القومية العربية

السبت، 27 أبريل 2019 01:33 ص
التزم التعليمات.. مراقبة حركة السيارات بمحيط تحويلات دائرى القومية العربية المرور - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

تراقب الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى، حركة السيارات بالكاميرات المنتشرة فى محيط التحويلات المرورية بسبب غلق الطريق الدائرى فى الاتجاهين منعًا للزحام وعدم التزام السائقين بالتعليمات والإرشادات، أثناء أعمال إنشاء محطة مترو بالقومية العربية، وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط تلك الأعمال.

 

وتنفذ تلك الأعمال الهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ المرحلة الثانية "2 ب" من الخط الثالث، التى من ضمنها مترو الطريق الدائرى أعلى منطقة القومية العربية، وسيتم رفع وتركيب 2 باكية معدنية الواحدة منها بطول 50 مترًا، بعرض الدائرى فى الاتجاهين.

 

وأجريت تحويلات مرورية بالمنطقة بسبب الأعمال بغلق الطريق الدائرى فى الاتجاهين، ما قبل تقاطع الدائرى مع شارع القومية العربية، وتحويل حركة السيارات اتجاه منزل الطريق المؤدى الى شارع القومية، واستكمال السير مباشرة لمسافة 15 مترا و الصعود مرة أخرى للدائرى، مع مطلع القومية المقابل للمنزل مباشرة فى الاتجاهين، وتجرى الأعمال من الساعة 1 إلى 8 صباحا وسط انتشار الخدمات لمتابعة حركة السيارات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمن القاهرة: كاميرات المرور رصدت 3100 مخالفة انتظار بالممنوع خلال أسبوع

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات "مرور طلعت حرب" لتحديد قاتل شيماء الصباغ

تفاصيل جديدة فى حادث ضحايا العمرة بالشرقية.. سائق: نقلت السيدات الثلاثة لمطار القاهرة وشخص وضع حقيبة وسط حقائبهن.. وزوج ضحية: "مراتى ست غلبانة وربنا يتنتقم من الظالم".. وأقارب الضحايا يتحفظون على وسيط السفر

إدارة المرور تضبط 2354 مخالفة متنوعة أثناء القيادة على الطرق السريعة

المرور يغلق الطريق الدائرى بالقومية العربية يومين بسبب أعمال مترو الأنفاق

المرور يغلق طريق الإسكندرية الزراعى بدمنهور جزئيا 6 أشهر بسبب إنشاء كوبرى

من اليوم ولمدة 6 أشهر.. إغلاق طريق إسكندرية الزراعى لإنشاء كوبرى بدمنهور

اخبار الحوادث

اخبار المرور

الطريق الدائرى

اعمال مترو

القومية العربية

مترو الانفاق




لا تفوتك
بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة