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البابا تواضروس فى رسالته لأقباط المهجر: القيامة أساس الإيمان

السبت، 27 أبريل 2019 11:06 ص
البابا تواضروس فى رسالته لأقباط المهجر: القيامة أساس الإيمان البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتبت ــ سارة علام
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أرسل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رسالته الرعوية لأقباط المهجر والتى تم تسجيلها بالفيديو وترجمت لسبعة لغات هى الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والأسبانية والصينية واليابانية لتصل لكافة الكنائس والايبراشيات القبطية الموزعة على 62 دولة  فى المهجر.
 
وهنأ البابا الأقباط معتبرًا القيامة هى أساس الإيمان المسيحى حتى أن يوم السبت الذى يسبق العيد يسميه بولس الرسول سبت الرجاء أو الانتظار.
 
ويترأس البابا مساء اليوم صلوات القداس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور شخصيات عامة ومندوب عن الرئاسة والوزراظ ورجال الدولة.
 
 
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