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السبت، 27 أبريل 2019 11:14 م
خالد صلاح
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اعتقال شخص للاشتباه فى علاقته بحادث اضرام النيران بإحدى الكنائس الامريكية

السبت، 27 أبريل 2019 10:40 م
اعتقال شخص للاشتباه فى علاقته بحادث اضرام النيران بإحدى الكنائس الامريكية عناصر من الشرطة الأمريكية
واشنطن أ ش أ
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ألقت السلطات بولاية بنسلفانيا الأمريكية، القبض على أحد الأشخاص للاشتباه فى علاقته بحادث إضرام النيران مرتين بإحدى الكنائس المحلية الامريكية .

وذكرت شبكة  ايه بى سى نيوز الاخبارية الامريكية ان السلطات وجهت الى المتهم ويدعى - ولمر اورتيز توريس 43 عاما – تهمة الاعتداء الجنائى على كنسية ( ايجلاسيا بنتكوستال ) واضرام النيران بها بشكل عمدى خلال يومى الثلاثاء والخميس الماضيين .

واشارت الشبكة الامريكية الى ان الحريقين لم يسفرا عن سقوط اية قتلى او جرحى عدا بعض الخسائر المادية .

 


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