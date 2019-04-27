اعتقال شخص للاشتباه فى علاقته بحادث اضرام النيران بإحدى الكنائس الامريكية

واشنطن أ ش أ

ألقت السلطات بولاية بنسلفانيا الأمريكية، القبض على أحد الأشخاص للاشتباه فى علاقته بحادث إضرام النيران مرتين بإحدى الكنائس المحلية الامريكية .

وذكرت شبكة ايه بى سى نيوز الاخبارية الامريكية ان السلطات وجهت الى المتهم ويدعى - ولمر اورتيز توريس 43 عاما – تهمة الاعتداء الجنائى على كنسية ( ايجلاسيا بنتكوستال ) واضرام النيران بها بشكل عمدى خلال يومى الثلاثاء والخميس الماضيين .

واشارت الشبكة الامريكية الى ان الحريقين لم يسفرا عن سقوط اية قتلى او جرحى عدا بعض الخسائر المادية .