استشهاد شاب فلسطينى متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال بمحيط حاجز زعترة

رام الله أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، استشهاد شاب فلسطينى فى مستشفى (بيلنسون) الإسرائيلى، متأثرا بجروح أصيب بها قبل نحو أسبوع عند حاجز (زعترة)، جنوب نابلس.

وقالت الوزارة الفلسطينية - فى بيان اليوم - إن الارتباط المدنى أبلغها استشهاد الشاب عمر عونى عبد الكريم يونس (20 عاما)، فى مستشفى (بيلنسون).

وكان يونس - وهو من بلدة (سنيريا) جنوب شرق قلقيلية - قد أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلى عند حاجز (زعترة)، السبت الماضي، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، وتم نقله إلى مستشفى (بيلنسون) داخل أراضى 48.