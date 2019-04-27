استشهاد شاب فلسطينى متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال بمحيط حاجز زعترة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، استشهاد شاب فلسطينى فى مستشفى (بيلنسون) الإسرائيلى، متأثرا بجروح أصيب بها قبل نحو أسبوع عند حاجز (زعترة)، جنوب نابلس.
وقالت الوزارة الفلسطينية - فى بيان اليوم - إن الارتباط المدنى أبلغها استشهاد الشاب عمر عونى عبد الكريم يونس (20 عاما)، فى مستشفى (بيلنسون).
وكان يونس - وهو من بلدة (سنيريا) جنوب شرق قلقيلية - قد أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلى عند حاجز (زعترة)، السبت الماضي، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، وتم نقله إلى مستشفى (بيلنسون) داخل أراضى 48.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة