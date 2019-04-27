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استشهاد شاب فلسطينى متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال بمحيط حاجز زعترة

السبت، 27 أبريل 2019 09:56 م
استشهاد شاب فلسطينى متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال بمحيط حاجز زعترة عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى _ صورة أرشيفية
رام الله أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، استشهاد شاب فلسطينى فى مستشفى (بيلنسون) الإسرائيلى، متأثرا بجروح أصيب بها قبل نحو أسبوع عند حاجز (زعترة)، جنوب نابلس.

وقالت الوزارة الفلسطينية - فى بيان اليوم - إن الارتباط المدنى أبلغها استشهاد الشاب عمر عونى عبد الكريم يونس (20 عاما)، فى مستشفى (بيلنسون).

وكان يونس - وهو من بلدة (سنيريا) جنوب شرق قلقيلية - قد أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلى عند حاجز (زعترة)، السبت الماضي، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، وتم نقله إلى مستشفى (بيلنسون) داخل أراضى 48.

 


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حاجز زعترة




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