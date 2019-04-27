استجابه لـ "اليوم السابع".. تضامن الغربية تعلن توفير فرصة عمل لأسرة مشردة

الغربيه - محمد طارق

فى استجابة سريعة لما نشر بعنوان "مأساة أسرة من زفتى بالغربيه تعيش فى الشارع وتطالب بتوفير مأوى لهم" قام فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربيه، بالتواصل مع الحاله فى أقل من 24 ساعة .

وصرح خالد أبو المجد رئيس فريق التدخل السريع، أنه تم التواصل مع الرائد أحمد رمزى رئيس مباحث قسم شرطة زفتى، وتبين أن الأسره تعيش فى منزل بقرية تابعه لمدينة ميت غمر، وتأتى يوميا إلى شارع فلسطين بمدينة زفتى، وأن الوالد كان يعمل فطاطرى .

وأضاف أنه تم التواصل مع أحد أصحاب محلات الفطاطرى بمدينة زفتى وتم توفير فرصة عمل له بمبلغ 170 جنيه يوميا ليتمكن من الإنفاق على أسرته .