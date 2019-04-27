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إعدام 530 أغذية وعصاير فاسدة فى حملة علي منافذ بيع الأسماك بالدقهلية

السبت، 27 أبريل 2019 03:42 م
إعدام 530 أغذية وعصاير فاسدة فى حملة علي منافذ بيع الأسماك بالدقهلية جانب من الحمله
كتب فريق المحافظات
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وجة الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتكثيف الحملات على المنشأت الغذائية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية ، بتكثيف الحملات الرقابية على منافذ تقديم المواد الغذائية ومنافذ بيع الرنجة والأسماك المجمدة تزامنا مع إحتفالات شم النسيم
 
وقد قامت فرق مكاتب الأغذية بالمنصورة بالمرور على  20 منشأة لبيع وتداول الأسماك المجمدة والمملحة ومحلات بيع ياميش رمضان، وتم إعدام 410 كيلو جرام أغذية متنوعة لتغير الخواص الطبيعية بها، وإعدام 120 لتر عصائر وبوظة غير صالحة، وتم أخذ 7 عينات مختلفة لإرسالها للمعمل، وتم تحرير 9 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و 4 محاضر جنح صحية عدم توافر إشتراطات صحية، وتحرير 3 محاضر صحة بيئة ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات حفاظا على صحة المواطنين، وقد أكد وكيل الوزارة استمرار تلك الحملات وانها مستمرة على مدار ال 24 ساعة يوميا لردع المخالفين وذلك حفاظا على تقديم غذاء أمن ونظيف للمواطنين.
 
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