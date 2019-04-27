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السبت، 27 أبريل 2019 07:36 م
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إصابة 14 عاملا فى انقلاب سيارة ربع نقل بالعاشر من رمضان

السبت، 27 أبريل 2019 07:11 م
إصابة 14 عاملا فى انقلاب سيارة ربع نقل بالعاشر من رمضان حادث تصادم
الشرقية- فتحية الديب
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أصيب 14 عامل، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت؛ إثر انقلاب سيارة ربع نقل يستقلونها بالطريق الدائري الإقليمي بالقُرب من مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.
 
 
تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بانقلاب سيارة ربع نقل، مُحملة بعمال اليومية، بالطريق الدائري الإقليمي بالقُرب من مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 14 عامل بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.
 
تم نقل المصابين إلى مستشفى "بلبيس" المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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