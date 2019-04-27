وذكرت وزارة الداخلية الألمانية - وفقا لقناة (فرانس 24) اليوم - أن بعض طلبات اللجوء التي قدمها سوريون أرجئت بانتظار تعديلات سيتم إدخالها على توجيهات الوزارة.

وأوضحت أن المعنيين بهذا التعليق هم طالبو لجوء حصلوا على وضع "حماية ثانوية"، وهو وضع يمنح للذين واجهوا في بلادهم مخاطر جدية أو أعمال حرب أو أعمال تعذيب، وبحسب الأرقام الحكومية، فإن 17400 سوريا حصلوا على هذه الحماية العام الماضي.

وتشهد ألمانيا انقساما عميقا منذ أن قررت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عام 2015 عند اشتداد أزمة اللاجئين، فتح أبواب البلاد أمام الفارين من الحرب والاضطهاد في سوريا، وأدى تدفق أكثر من مليون طالب لجوء منذ ذلك الحين، معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان، إلى صعود حركة "البديل لألمانيا" اليمينية المتطرفة في المانيا.