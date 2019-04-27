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السبت، 27 أبريل 2019 10:03 م
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أقباط يرفعون صورة الرئيس السيسى بقداس عيد القيامة داخل الكاتدرائية

السبت، 27 أبريل 2019 09:42 م
أقباط يرفعون صورة الرئيس السيسى بقداس عيد القيامة داخل الكاتدرائية الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية
سارة علام - وائل ربيعى - إبراهيم سعيد
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رفع عدد من الأقباط، صورة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مكتوبا عليها "تحيا مصر"، وإلى جانبها علم مصر خلال قداس عيد القيامة الذى يترأسه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.


ووصل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق، والفنان سمير الإسكندرانى، ومنال عوض محافظ دمياط إلى الكاتدرائية.


ويتوافد شعب الكنيسة على الكاتدرائية لحضور قداس القيامة الذى يترأسه قداسة البابا تواضروس الثانى بعد قليل، ويترأس البابا مساء اليوم صلوات القداس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور شخصيات عامة ومندوب عن الرئاسة والوزراء ورجال الدولة.

 


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