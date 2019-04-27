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أسقف ببا ببنى سويف يبدأ عظته بالاستدلال من كتاب الشيخ محمد متولى الشعراوي

السبت، 27 أبريل 2019 10:46 م
أسقف ببا ببنى سويف يبدأ عظته بالاستدلال من كتاب الشيخ محمد متولى الشعراوي محافظ بنى سويف يقدم التهنئة للأقباط
بنى سويف :هانى فتحى
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بدأ الأنبا اسطفانوس أسقف ببا وتوابعها ببنى سويف عظته بالاستدلال من كتاب الشيخ محمد متولى الشعراوي في شرح أسماء الله الحسنى الذي يتكون من 5 مجلدات، حيث استدل منه على شرح صفة المغفرة التي يتصف بها الله عزوجل ، ثم ساق الأسفار التي تناولت هذه الصفة  في الكتاب المقدس، مستدلاً على إثبات هذه الصفة للرب في كافة الكتب السماوية، وأن مغفرة الله ليست كمغفرة العبد، لأن مغفرة الله دائمة وغير منقطعة ، بينما مغفرة العبد لا تتسم بالدوام ، وإنما أحيانا يغفر وأحيانا أخرى لا يغفر.

وشهد القداس حضوراللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، واللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد، وهاني الجويلي رئيس المدينة، والعديد من قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية، ولفيف من رجال الدين الإسلامي من قيادات الأوقاف وعلماء الأزهر، وأعضاء بيت العائلة المصرية بالمحافظة.

وفي عظته تقدم الأنبا اسطفانوس أسقف ببا وتوابعها بالشكر للحضور من قيادات المحافظ وفي مقدمتهم  المستشار هاني عبد الجابر وقيادات المحافظة الأمنية والعسكرية والشعبية والمجتمعية والإعلاميين، وسط حشد يجسد معنى التلاحم والمحية والتسامح بين مكونات ونسيج الشعب المصري.

وأكد في عظته على عظمة مغفرة الرب حيث يصحبها العفو والصفح الكامل عن ما فعله العبد من ذنوب ومعاصي بشرط أن يعود ويرجع ويترك الذنب، موضحاً أن الباب مفتوح أمام الجميع ليرجع ويتوب ، وأنه عندما فتح الله الباب أمام الإنسان فتح له باب الأمل ، محذراً من الاستمرار في الذنب و أيضاً من اليأس ، فاليأس باب للشر والإحباط ، مشددا أنه لايجب على الإنسان التمادي في العصيان مرتكناً على مغفرة الرب ، وأنما عليه أن يسرع في العودة والرجوع

 

 


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