video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 26 أبريل 2019 03:22 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الزراعة يشارك فى اجتماعات محافظى الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى

الجمعة، 26 أبريل 2019 03:17 م
وزير الزراعة يشارك فى اجتماعات محافظى الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

شارك الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة فى اجتماعات الدورة الثالثة لمجلس محافظى الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى، والتى تعقد بدولة الكويت فى إطار الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية. 

وقال وزير الزراعة، فى بيان اليوم، إنه تم خلال الاجتماعات مناقشة الانجازات و المشروعات التى تمت خلال العام الماضى ومن بينها المساهمة فى مشروع انتاج الامصال واللقاحات البيطرية فى مصر، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على اختيار مصر لرئاسة اجتماعات مجلس المحافظين بالهيئة، للدورة التى من المقرر عقدها بدولة المغرب فى إبريل 2020

وأوضح أن المجلس قد وافق على البرنامج الاستثمارى للهيئة فى العام القادم بمبلغ 30 مليون دولار، كذلك من المقرر دراسة طلب الهيئة لتخصيص 100 الف فدان لزراعة المحاصيل الإستراتيجية فى إطار مشروع المليون ونصف فدان بمصر

وأكد ابوستيت ان استثمارات الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعى فى مصر تبلغ حوالى 500 مليون جنيه، ومنها مصنع إنتاج سكر من البنجر بالفيوم و شركة المنيا لفرز وتعبئة الخضروات والفاكهة بغرض التصدير.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. نائب وزير الزراعة تتفقد استعدادات حديقة حيوان الجيزة لاستقبال شم النسيم

الزراعة: ضبط 12 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة فى 13 محافظة خلال أسبوع

وزارة الزراعه

الإنماء الزراعى

العربية للاستثمار

المليون ونصف المليون

الصادرات الزراعية

المحاصيل الزراعية




لا تفوتك
بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة