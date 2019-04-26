وزير الأوقاف من العريش: ستبقى مصر وسيناء مقبرة للغزاة

العريش - محمد حسين

وجه وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة بمسجد المدينة الشبابية بالعريش، التحية لأهالى سيناء لصبرهم وصمودهم .

وقال فى ذكرى العزة والكرامة، أننا نؤكد للعالم أن أهل مصر أرضهم ووطنهم هو عرضهم وعلى استعداد أن يفتدوه بأرواحهم وأنفسهم وأموالهم وكل ما يملكونه، وستبقى مصر وسيناء مقبرة للغزاة ولكل من تسول له نفسه النيل من أمنها غازيا أو طامعا أو إرهابيا.

وقد أعرب وزير الأوقاف عن التقدير للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل وطنهم الغالى، "تحية لأهالى سيناء الأبطال المرابطين فى أرضهم المباركة، وإن سيناء أمانة فى أعناقهم".

وأضاف وزير الأوقاف أن على أهالى سيناء واجب عينى أولاً قبل أى مصرى، وهو الحفاظ على وطنهم لأن الحفاظ على الوطن من صميم كل الأديان السماوية وإن الإرهاب أشد ضررا على الأوطان من العدو الخارجي.



خطبة وزير الأوقاف بمسجد المدينة الشبابية بشمال سيناء