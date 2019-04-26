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مواطن يطالب بإسقاط حق مطلقته فى حضانة ابنته لإدمانها المخدرات

الجمعة، 26 أبريل 2019 03:00 ص
مواطن يطالب بإسقاط حق مطلقته فى حضانة ابنته لإدمانها المخدرات محكمة الأسرة وخلافات زوجية - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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أقام مواطن دعوى أمام محكمة الأسرة بـ 6 أكتوبر،طالب فيها بإسقاط حق مطلقته فى رعاية طفلتهما، بعد ثبوت تعاطيها للمواد المخدرة ،وإيذاء الطفلة بتركها مقابل الحصول على حصتها من المواد المخدرة، ومن ثم ثبوت عدم أهليتها لرعاية الصغيرة بعدما أخلت بالشروط القانونية الواجب توافرها فى الحاضنة.

وأوضح"س.ع.ح"، فى دعواه أن طفلته تبلغ من العمر 6 سنوات، ووالدتها لا تصلح حاضنة لها بسبب إقدامها على أفعال شاذة وهى غائبة عن الوعى نتيجة إدمانها المواد المخدرة.

وأضاف المدعى أن حظه اللعين ساقه للزواج من "س.ع.أ "،وهو لا يدرى إنها مدمنة مخدرات وعلى علاقة ببعض الخارجين على القانون .

وأكد: "أكتشفت المصيبة بعد حملها فى طفلتى وحاولت حثها للرجوع عن مرافقة الخارجين عن القانون، وظننت إنها بعد أن تصبح أم ستتغير وتعود عن أفعالها الشاذة ولكنها انتكست بعد ولادة الصغيرة ورفضت الخضوع للعلاج، واتفقنا على الطلاق وأخذت الطفلة لأرعاها مقابل حصولها على مبلغ مالى ومنقولاته وكتبت تنازل عن حضانتها".

وأضاف، أن زوجته انتهت منها الأموال سريعا بسبب تعاطى تلك السموم وعادت تطالبنى ببعض الأموال وعندما رفض قررت استرداد الطفلة من حضانتى لابتزازى للدفع .

وتابع المدعى: لم أكن أتخيل أن كارثة إدمان طليقتى ستصل لذلك الحد عندما تتخلى عن أمومتها وتقوم بمحاولة التخلص من طفلتها لتحصل على تلك المواد وإنها ستقع فى وكر مع الخارجين عن القانون بالتعاطى والإتجار بتلك السموم .

وأشار المدعى إلى سابقة  القبض على مطلقتة واعترفت بالواقعة أمام جهات التحقيق بعدما تقدم ببلاغ ضدها، وتمت إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات .


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