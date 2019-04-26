محافظ سوهاج يستقبل عددا من المواطنين بمكتبه للاستماع إلى طلباتهم

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، 530 مواطن خلال 20 يوم، وذلك ضمن مبادرة المحافظ للتواصل المباشر مع المواطنين لبحث مطالبهم وحل شكواهم، ضمن تكليفات رئيس الجمهورية.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج ، أن المحافظ وجه بترخيص بعض الأكشاك لمواطنين بمراكز سوهاج المختلفة، حيث يعانون ظروفاً صحية ومعيشية صعبة، وذلك كمصدر دخل مناسب لهم، لافتاً إلى أن المحافظ أحال بعض الطلبات إلى مديرية القوى العاملة لتوفير فرصة عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص.

وأشار المتحدث الرسمى، أنه من ضمن الحالات التي استقبلها المحافظ، حالة لمواطنة من مدينة أخميم أرملة وتراكمت عليها الديون ولم تستطيع دفع إيجار الشقة والكهرباء ولديها ابنة في سن الزواج وطفل بالدراسة، لافتاً إلى أن المحافظ وجه مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة فحص حالتها وتقديم المساعدات اللازمة لها بالتنسيق مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف "التوني" ، أن المحافظ أحال بعض طلبات من مواطنين إلى اللجنة المختصة بمبادرة "حياة كريمة" لفحص منازلهم وبيان حالتها، لإمكانية ضمها الى المبادرة وإعادة تأهيلها، حيث تضرر المواطنين من عدم قدرتهم المادية على إعادة تأهيلها، كما أحال المحافظ بعض الطلبات لمواطنين إلى مديرية التضامن الاجتماعي لبحث حالتهم الاجتماعية، لتقديم المساعدات اللازمة لهم.