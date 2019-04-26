video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 27 أبريل 2019 12:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادى الجديد يوجه برفع درجة الاستعداد لعيد القيامة وشم النسيم

الجمعة، 26 أبريل 2019 10:25 م
محافظ الوادى الجديد يوجه برفع درجة الاستعداد لعيد القيامة وشم النسيم محافظ الوادى الجديد خلال تهنئة الأقباط بالعيد
الوادى الجديد - فريق المحافظات
إضافة تعليق

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، رفع درجة الإستعداد القصوى بكافة مرافق المحافظة وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

أضاف المحافظ - فى بيان صحفى أصدرته المحافظة مساء اليوم الجمعة - أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية؛ لسرعة اتخاذ إجراءات فى حالات الطوارئ، فضلاً عن تواجد سيارات الإسعاف بالحدائق والمتنزهات، والتى من المتوقع أن تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين للاحتفال بهذه المناسبة.

وشدد الزملوط على تكثيف الرقابة على الأسواق وبصفة خاصة محلات بيع الأسماك المملحة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين، ومراقبة ضبط الأسعار، مع ضرورة رفع وإزالة الإشغالات على مستوى مراكز المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الوادى الجديد يتفقد أعمال تطوير مركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة

الوادى الجديد

اخبار الوادي الجديد

محافظه الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الخارجه




لا تفوتك
بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة