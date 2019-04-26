محافظ الوادى الجديد يوجه برفع درجة الاستعداد لعيد القيامة وشم النسيم

الوادى الجديد - فريق المحافظات

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، رفع درجة الإستعداد القصوى بكافة مرافق المحافظة وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

أضاف المحافظ - فى بيان صحفى أصدرته المحافظة مساء اليوم الجمعة - أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية؛ لسرعة اتخاذ إجراءات فى حالات الطوارئ، فضلاً عن تواجد سيارات الإسعاف بالحدائق والمتنزهات، والتى من المتوقع أن تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين للاحتفال بهذه المناسبة.

وشدد الزملوط على تكثيف الرقابة على الأسواق وبصفة خاصة محلات بيع الأسماك المملحة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين، ومراقبة ضبط الأسعار، مع ضرورة رفع وإزالة الإشغالات على مستوى مراكز المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.