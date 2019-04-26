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فيديو معلوماتى.. يعنى إيه عضلات خفية وموجودة فين فى جسمك؟

الجمعة، 26 أبريل 2019 10:00 ص
فيديو معلوماتى.. يعنى إيه عضلات خفية وموجودة فين فى جسمك؟ عضلات الرقبة
كتبت إيناس البنا
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هناك الكثير من العضلات الخفية بجسمك، قد تسبب لك الكثير من الألم لم تسمع عنها من قبل، وقد تكون السبب وراء شعورك بالوجع.
 
ووفقاً لتقرير نشره موقع "medlineplus" فإن العضلات الصغيرة فى الجسم عندنا لا تعمل بشكل صحيح، وقد تعوق أداء العضلات الكبيرة عن أداء وظيفتها، ما يؤدى إلى التعرض للإصابة أو الألم.
 

عضلات أسفل القدم

عدم الشعور بالراحة أسفل القدم وبالتحديد فى إصبع قدمك الكبير
قد يعنى أنك قد أصبت بمرض "ثنية الهلوسة الطويلة"
 

عضلات الرقبة

الشعور بعدم القدرة على تحريك رقبتك بعد استيقاظك من النوم يعنى أن هناك ضيقاً فى إحدى عضلاتك الموجودة فى عنق الرقبة.
 

العلاج :

الحرص على أن تكون الرقبة فى وضع صحيح أثناء العمل أو النوم.
 

عضلات أسفل الظهر

تتكون من مجموعتين من العضلات 
الأولى تقع بعمق داخل الوركين وتحدث بسبب الجلوس أكثر من اللازم
الثانية هى عضلات رقيقة معلقة على فقرات الظهر للمساعدة فى استقرارها
 

العلاج :

المشى لمدة دقيقتين على الأقل كل ساعة  
 

عضلة القرص غير العضلية

إذا كان من الصعب تحريك رأسك فقد يكون السبب إصابة فى عضلة القرص 
وهى عضلة صغيرة تقع أعلى الظهر.
 

العلاج عبارة عن تمرينات منزلية بسيطة:

مثل.. احمل وزنا خفيفا فى كل يد ثم انحنى قليلاً للأمام وارفعها إلى جانبيك
 

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العضلات الخفية

معنى العضلات الخفية

وظائف عضلات الجسم

اخبار الصحة




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