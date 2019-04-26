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فقدان 25 فنزويليا بسبب غرق قاربهم فى البحر الكاريبى

الجمعة، 26 أبريل 2019 09:37 ص
فقدان 25 فنزويليا بسبب غرق قاربهم فى البحر الكاريبى غرق قارب - أرشيفية
كتب محمد جمال ووكالات
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أعلن حرس سواحل ترينيداد وتوباجو أن البحث جار عن 25 فنزويليا يعتقد أن بعضهم من المهاجرين غير الشرعيين فقدوا إثر انقلاب قاربهم فى البحر الكاريبى، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وأكد كيرون فاليري المتحدث باسم حرس سواحل ترينيداد وتوباغو في بيان أصدره أمس الخميس، إنقاذ تسعة أشخاص نجو في الحادث فيما تحاول السلطات تحديد عدد المفقودين بدقة، إذ رغم تسجيل 25 شخصا فى القارب، تبيّن أن 34 شخصا على الأقل كانوا على متنه.

وغادر القارب فنزويلا الثلاثاء الماضى وانقلب قبالة سواحل ترينيداد وتوباجو، حيث أعمال البحث والإنقاذ بمساعدة حرس السواحل مستمرة.


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البحر الكاريبى

سواحل ترينيداد




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