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فتح حديقة بانوراما الجيزة مجاناً للمواطنين احتفالاً بأعياد شم النسيم

الجمعة، 26 أبريل 2019 06:36 م
فتح حديقة بانوراما الجيزة مجاناً للمواطنين احتفالاً بأعياد شم النسيم احتفالات شم النسيم
كتب سيد الخلفاوى
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أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن فتح حديقة البانوراما بطريق الفيوم أمام المواطنين مجاناً، وذلك بمناسبة الاحتفالات بأعياد شم النسيم ومشاركة من المحافظة لمواطنيها فى الاحتفال بتلك المناسبة.
 
وأكد المحافظ، إنه تم تجهيز الحدائق والمسطحات الخضراء بالشوارع والميادين وكورنيش النيل والحدائق العامة وتجميل الشوارع الرئيسية بنطاق المحافظة لاستقبال المواطنين.
 
وأشار إلى أن الهيئة العامة للنظافة والتجميل جهزت 50 ألف كيس قمامة لتوزيعها على رواد الحدائق مجانا إضافة إلى انتشار فرق النظافة لرفع أى مخلفات أولاً بأول على مدار اليوم.
 
وأضاف أنه تم تشكيل غرف وقائية للعمل على مدار 24 ساعة بالمديريات والإدارات لتلقى الشكاوى والتعامل الفوري مع أي حالة، مشيرا إلى أن جميع فرق التفتيش والفرق الوقائية تعمل بكامل قوتها للمرور على المتنزهات والحدائق والملاهي والأسواق.
 
 
 
 

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