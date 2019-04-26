صور .. معروضات السيناويات بمهرجان الهجن بشرم الشيخ

شرم الشيخ - محمد حسين

عرضت سيدات سيناويات مشغولات منوعة صنعت بلمسة تراث الماضى فى ثوب الحاضر فى القرى والوديان من مختلف أنحاء جنوب وشمال سيناء، وذلك على هامش مهرجان سباق الهجن الدولى فى مدينة شرم الشيخ، والتى تتواصل فاعلياته حتى مساء غدا السبت.

من بين السيدات العارضات "نصره محمد"، وهى سيدة بدوية من مدينة الطور، وتعرض أنواع مختلفة من المشغولات تقول أنها تم تصنيعها بمعرفة وأيادى سيدات وفتيات فى أماكن كثيرة بالوديان، وتقوم بعرضها فى المعارض المختلفة.

وتنوعت هذه المشغولات مابين إكسسوارات وأدوات زينة مختلفة بعضها من الخرز وأخرى من الخيوط المجدولة، وأشكال الحلى المنوعة.

وأضافت إحدى السيدات المشاركات بالمعرض، أنها تعرض منتجاتها ومنتجات بعض السيدات البسيطات من قرى الوديان، وتعرضها للبيع، وتنوعت المنتجات من "شنط حريمى وشالات وأطقم زينة نسجت بخيوط الصوف الملونة".

وقالت إحدى سيدات مدينة أبورديس، أنها حضرت لمدينة شرم الشيخ لعرض إنتاج مشغولات 200 سيدة من السيدات البدويات، تم تدريبهن على الإنتاج الحرفى البسيط للتراث السيناوى القديم المتمثل فى التطريز.

وأشارت إلى أن ما يميز الإنتاج السيناوى هو تحديث أساليب استخدام التطريز التقليدى من نقشه على اللون الأسود للنقش على الألوان واستخدام أقمشة قطنية،وأنها مكونات لأثواب وعبايات وشالات، وتلقى أعجاب السائحين العرب والأجانب .

وقد أطلق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أمس فعليات مهرجان شرم الشيخ الدولى الأول لسباقات الهجن بحضور وزراء الشباب والرياضة والتموين ونائب وزير الكهرباء ونائب وزير الزراعة ورئيس هيئة قصور الثقافة .