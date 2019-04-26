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صور.. "سنابل الخير".. صوامع بنى سويف تستقبل 60 ألف طن قمح بموسم الحصاد

الجمعة، 26 أبريل 2019 02:00 ص
صور.. "سنابل الخير".. صوامع بنى سويف تستقبل 60 ألف طن قمح بموسم الحصاد
بنى سويف - هانى فتحى
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مع انطلاق موسم حصاد القمح على مستوى الجمهورية تنفيذا للقرار الوزارى، فتحت صوامع محافظة بنى سويف أبوابها منذ صباح الخامس عشر من أبريل الجارى وحتى الخامس عشر من يولية القادم لاستلام القمح من المزارعين والموردين.

سنابل الخير (1)

وعلى الطريق الزراعى بنى سويف المنيا تصطف السيارات أمام محطة صوامع سدس أحد أحدث الصوامع التى افتتحها الرئيس السيسى عير الفيديو كونفرانس العام الماضى ضمن 25 صومعة على مستوى الجمهورية.

 

"اليوم السابع" رصدت تتدفق سنابل الخير على المحطة التى تعد من أكثر المحطات التى تلاقى قبول من المزارعين والموردين وخاصة انها الوحيدة بمراكز ببا وسمسطا والفشن.

سنابل الخير (2)

المهندس حسن محمد محمد  مدير الصومعة ،أكد فى حديثة لـ"اليوم السابع"، أن صومعة سدس هى إحدى الصوامع الرئيسية الموجودة فى المحافظة والتى تضم 12 صومعة بسعة 60 ألف طن تكفى 25 % من إنتاج المحافظة من القمح.

سنابل الخير (3)

وأضاف مدير الصومعة أن الصومعة رفعت حالة الطوارئ للدرجة القصوى ووضعت خطة مرنة لاستقبال القمح من المزارعين والموردين

وقال المهندس حسن محمد محمد مدير الصومعة، أن هناك ثلاث شرائح من القمح يتم استلامها من الموردين الشريحة الأولى وهى للقمح 23.50 قيراط بسعر 685 جنيها للأدب وزن 150 كيلو جرام و 670 جنيها الشريحة الثانية وهى للقمح 23 قيراط للاردب  اما الشريحة الثالثة فهى للقمح درجة نظافة 22.50 قيراط بسعر 655 جنيها.

سنابل الخير (4)

وقال مدير الصومعة أن الشرط الأساسى لاستلام القمح هى درجة النظافة ولو من الحشرات الضارة التى تؤثر عل  نظافة ونقاوة القمح مشيرا إلى أن عملية استلام القمح تمر بمجموعة من المراحل.

 

وأكد المهندس حسن محمد أن مراحل استلام القمح تبدأ بتسجيل دخول السيارة إلى المحطة ثم مرحلة أخذ العينات حيث توجد لجنة متخصصة مشكلة من مديريتى الزراعة والتموين تقوم لعملية فرز القمح وأخذ عينات من كافة الأجوال ثم يتم تحديد الشريحة التى يتم محاسبة المورد عليها من الشرائح الثلاثة السابق ذكرها.

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وأشار مدير الصومعة بعد عملية الفرز تتم عملية وظن القمح من خلال ميزان يعد من أحدث الموازين يطرح منه وإن السيارة المحملة عقب توريد القمح.

 

وأكد مدير الصومعة بعد عملية الوزن والفرز يتم نقل القمح إلى الصوامع حيث يتم تخصيص صوامع لكل شريحة معينة من القمح من الشرائح الثلاثة

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وقال مدير الصومعة "يتم التحكم فى الصوامع وعملية الاستقبال والوضع داخل الصوامع إلكترونيا من خلال غرفة تحكم مركزية تتحكم فى مسار القمح الوارد وطريقة تحويلة من صومعة إلى صومعة أخرى من الصوامع الستة الموجودة فى المحطة.

 

فيما قال الدسوقي ابراهيم  مسئول الشئون المالية والادارية والأمن أن المحطة مراقبة بكاميرات على أحدث مستوى تتحكم فى مداخل ومخارج المحطة وداخل الأروقة الداخلية مشيرا إلى أن المحطة مؤمنة بأحدث نظم السلامة المهنية.

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وأضاف الدسوقى آبراهيم أن عملية محاسبة المورد تتم إلكترونيا من خلال الميزان الموجود داخل المحطة والمرتبطة بالحاسب الالى ويتم إعطاء الايصال إلكترونيا.

 

وقال جمعة عبدالحفيظ رئيس قسم صيانة الحبوب بمديرية تموين بنى سويف   ان إجمالي السعات التخزينية بالصوامع والهناجر العامة والشون العامة والترابية  بـ  225ألف و280 طن ، بينما تبلغ السعة التخزينية بمراكز التجميع 60 ألف و440طن  والتي تغطى مراكز المحافظة ، وهي شونة قمن العروس بمركز الواسطى، وشونتى ناصر والرياض بمركز ناصر،وشون بني سليمان 1و2 وبني سويف بمركز بني سويف، وشونة إهناسيا، وشونتى ببا ، وشون تلت وشنرا والجفادون بمركز الفشن.

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فيما قال المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف أن المحافظة وضعت خطة لاستقبال القمح هذا العام من خلال التعاون بين مديريات الزراعة والتموين والمحافظة لتذليل كافة العقبات أمام الموردين.

 

وشدد محافظ بني سويف على المتابعة المستمرة من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية بديوان عام المحافظة والتموين والزراعة والوحدات المحلية السبع ، لتذليل كافة العقبات أولا بأول ، موجها بإرسال تقرير يومي يحتوي على الكميات الموردة ، وأليات التعامل الفعال مع أية مواقف طارئة.

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قال المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف انه تم إعداد و حصر فعلي بالمساحات المنزرعة بالقمح بكافة مراكز المحافظة والتي بلغت 118 ألف و308 فدانا  بإنتاجية متوقعة تصل إلى  2مليون و129ألف و544 أردب قمح بما يعادل  319 ألف و431 طن ،موزعة بواقع 18 ألف و105 فدان بمركز الواسطى ،و11 ألف و389 فدانا بمركز ناصر ، و11 ألف و363 فداناً بمركز بني سويف، و17 ألف و137 فدانا بإهناسيا، و11 ألف و579 فداناً بمركز ببا ،و9 آلاف و975 فداناً بسمسطا ، و20 ألف و155 فداناً بالفشن ، و9آلاف و547  فدان أراضي إصلاح زراعي ، و9آلاف فدان  أراض جديدة

 
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