صور.. تعرف على نسب السيدة حورية حفيدة الإمام الحسين فى بنى سويف

بنى سويف - أيمن لطفى

تنتشر بمحافظات مصر أضرحة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأولياء الله الصالحين ويحرص مريدوهم و محبوهم والصوفية ، على شد الرحال إليهم لحضور الاحتفال بمولدهم ويعد ضريح السيدة حورية حفيدة الإمام الحسين والكائن بمدينة بنى سويف من أشهر تلك الأضرحة إذ تحتفل الطرق الصوفية بمولدها وتقام الليلة الكبيرة فى النصف الأخير من شهر شعبان .

اليوم السابع التقى الشيخ كمال عبد الموجود إمام وخطيب مسجد السيدة حورية للتعرف على نسبها وموعد الإحتفال بمولدها ، وقال : إن السيدة حورية إسمها زينب الحسينية شرف الدين "زينب الصغرى" ويمتد نسبها من الأب إلى الإمام أبى عبد الله الحسين بن الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه ، أما نسبها من الأم فيمتد إلى إحدى بنات كسري ملك الفرس ، وحظيت زينب الصغرى بإسم حورية نظرا لجمالها وتقواها، ورافقت رضى الله عنها الجيوش الإسلامية فى فتح مصروأظهرت شجاعة فائقة فى قتالها جنبا إلى جنب مع الرجال خلال معركة (البهنسا) بالمنيا جنوب مصر، وبعدها استقر موكبها فى مدينة بنى سويف، حيث استقبلت بترحاب من الأهالى الذين توافدوا عليها للحصول على بركة حفيدة النبى ودعائها لهم بالخير.

ورحلت إلى الرفيق الأعلى بكرا لم تتزوج ودفنت بمكان إقامتها، وبنى "محمد بك إسلام" أحد اثرياء المحافظة مسجداً بجوار ضريحها الذى أصبح جزءا من المسجد، وعقب رحيله أتم بناءه نجله عثمان بك سنة 1323 هجرية، ويفصل مقام السيدة حورية عن المسجد باحة صغيرة ، وتوضع لافتة تحمل سيرة السيدة حورية بجوار باب مقامها.

وأضاف : خلال النصف الاخير من شهر شعبان تشهد المنطقة المحيطة بمسجد السيدة حورية إقامة المريدين وأسر أقطاب الصوفية القادمين من جميع محافظات مصر وكذلك أبناء المراكز الادارية السبع بالمحافظة السرادقات والخيام بالساحة المواجهة للمسجد والشوارع المحيطة به بمدينة بنى سويف ويقدمون الأطعمة والمشروبات للمارة وأهالى المنطقة ، كماينتشر الباعة فى الشوارع المؤدية للمسجد لعرض بضاعتهم من البلح والفول السودانى والهدايا، وكذلك ألعاب الأطفال " المراجيح" ، ويقبل الأهالى على شراء تلك المنتجات مصطحبين أطفالهم الذين يستمتعون بالألعاب .

وفى الأسبوع قبل الأخير من شهر شعبان تقام أمسيات ومدائح دينية لبعض المبتهلين و يتم الاحتفال بمولد السيدة حورية على مدى يومين نهاية الأسبوع وسط تكثيف للاجراءات الأمنية إذ تغلق إدارة المرور الشوارع المؤدية للمسجد بالحواجز الحديدية وينتشر ضباط وأفراد الأمن والمخبرين السريين لحفظ النظام بالمنطقة التى تكتظ بالزوار

وتابع الشيخ كمال عبدالموجود : سوف يحضر المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف إحتفالية الليلة الكبيرة هذا العام و التى تقام بالمسجد وتنقلها الإذاعة المصرية وتشمل آيات من الذكر الحكيم للقارىء الشيخ طه النعمانى ، وإنشاء دينى للمبتهل " ابن بنى سويف" الشيخ حسين السويفى ، و كلمات لممثلى الأوقاف والأزهر والمستشار محمد على خلاف رئيس مجلس إدارة مؤسسة ومسجد السيدة حورية وسط حضور لأقطاب الطرق الصوفية والمصلين ، أما اليوم الثانى للاحتفالية ويطلق عليه الليلة الكريمة أو اليتيمة فيحييها الشيخ أمين الدشناوى بالانشاد والمديح الدينى داخل الساحة المواجهة للمسجد ، لافتا أن جميع نفقات الاحتفال بالمولد مصدرها تبرعات أهل الخير دون المساس بأموال المؤسسة الراعية للمسجد .



ضريح السيدة حورية حفيدة الإمام الحسين فى بنى سويف (4)



ضريح السيدة حورية حفيدة الإمام الحسين فى بنى سويف (5)



ضريح السيدة حورية حفيدة الإمام الحسين فى بنى سويف (6)



ضريح السيدة حورية حفيدة الإمام الحسين فى بنى سويف (7)