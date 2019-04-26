صور.. انتهاء إنشاءات المدينة الصناعية بالغردقة على مساحة 189 ألف متر

البحر الأحمر - عماد عرفة

انتهت الشركات العاملة فى إنشاء أول مدينة صناعية غرب مدينة الغردقة، من العمل بنسبة 70% من أعمال الإنشاءات بالمدينة، على أن يجرى الانتهاء منها خلال فترة قليلة، والتى تضم 218 مصنعًا مختلف الأحجام.

من جانبه قال اللواء احمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، إن العمل مستمر داخل المدينة الصناعية الجديدة، حيث تم الانتهاء من العمل بنسبة كبير تصل إلى 70%، مؤكدًا أن ستشهد تلك المدينة افتتاح رئيس الجمهورية لها مع المدن الصناعية المختلفة على مستوى محافظات مصر.

وأضاف محافظ البحر الأحمر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تلك المدينة تضم 218 مصنع من المصانع المتوسطة ومتناهية الصغر، يجرى انشائها على 189 ألف متر سيتم الانتهاء منها قريبا وقبل حلول الربع الأخير من العام الجارى.

وأوضح محافظ البحر الأحمر ،أن هيئة التنمية الصناعية سوف تطرح تلك المصانع للشباب الراغبين فى فتحها والعمل بها لتصنيع منتجات يحتاجها النشاط السياحى بكون البحر الأحمر محافظة سياحية.

تابع: أن تم اختيار موقع المدينة الصناعية امام منطقة الحرفيين الجديدة تسهيلا على المواطنين ولخدمة بعضهم البعض، مؤكدا أنه طالب بالانتهاء من العمل فى المدينة بأسرع وقت ممكن لتسليمها قبل نهاية العام، وأن هذا المشروع سيعمل على فتح العديد من فرص العمل لأبناء البحر الأحمر.

وأعلن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، أن تم الاتفاق مع هيئة التنمية الصناعية على انشاء عدة مدن صناعية مختلفة فى مدن المحافظة المختلفة، بهدف خدمة النشاط الأساسى فى كل مدينة موضحا أن سيتم انشاء مدينة صناعية فى الجنوب لخدمة التعدين، وكذلك لخلق فرص عمل جديدة للشباب مضيفاً بأن هذه المشروعات تعتبر نشاط اقتصادى جديد بجانب صناعة السياحة والتعدين والبترول التى تتميز بهم المحافظة وتعتمد عليهم .

وكان قد أكد المهندس خالد عبد العليم، استشارى مشروع المدينة الصناعية، فى تصريحات خاصة سابقة ل اليوم السابع، أن لأول مرة فى البحر الاحمر يتم انشاء مجمع للخدمات الصناعية على مساحة 189 آلاف فدان، يضم 18 هنجر بمساحات مختلفة.

وأضاف استشارى المشروع أن مساحات الوحدات الصناعية داخل المدينة او المجمع الصناعى مختلفة تتراوح ما بين 250 إلى 600 متر، مضيفا، أن المشروع يعمل به 6 شركات مختلفة كل شركة تضم أكثر من 100 عامل من محافظات مصر المختلفة حيث تم العمل بالمشروع منتصف 2018 ومن المقرر أن ينتهى قبل حلول الربع الأخير من 2019.

وكشف استشارى المشروع، أن المجمع الصناعى يعد ضفرة حقيقة بالنسبة لمحافظة البحر الأحمر ومدنها ولخدمات القطاع السياحى بشكل عام، مؤكدا أنه من المقرر تخصيص تلك الورش الصغيرة لصناعات تخدم القطاع السياحى، وأن المشروع يضم سوير ماركت ضخم ومسجد وعدد من المحلات التجارية وكذلك باركنج.