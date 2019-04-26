صور.. الإسكندرية تتجمل لاستقبال الزائرين فى شم النسيم

الإسكندرية - جاكلين منير

شهدت محافظة الاسكندرية إستعدادات مكثفة لاستقبال الوافدين اليها للاحتفال بشم النسيم، حيث تستقبل الاسكندرية السائحين و الوافدين اليها لقضاء العيد على شواطئها الساحرة

وقامت الاجهزة التنفيذية بالاسكندرية بأعمال رفع كفاءة وتطوير الميادين والحدائق، خاصة بنطاق الأحياء التى تحتوى على شواطئ فى نطاقها شرق و المنتزة أول والمنتزة ثان وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية بمتابعة استعدادات إستقبال أعياد شم النسيم مشدداً على جميع المسئولين الإهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة المجالات وإتخاذ كل ما يلزم لتحسين ورفع كفاءتها لإظهار الإسكندرية بالمظهر الذى يليق بها كعروس للبحر الابيض المتوسط أمام أهلها وزوارها

من جانبه تابع اللواء حمدى حشاش السكرتير المساعد أعمال رفع كفاءة الحدائق بنطاق شوارع مصطفى كامل و شارع سيف و القاهرة و شارع ٣٠ و جميلة بوحريد و شارع مصطفى كمال، وكذلك صيانة أعمدة الإضاءة بهما.

كما أشرف على أعمال رفع كفاءة وصيانة الحدائق و إزالة المخلفات أول بأول ورفع الأتربة ووجه السكرتير المساعد جميع الجهات المختصة باستمرار فى المرور الميدانى على كافة القطاعات الخدمية بتلك الأحياء لرصد أى سلبيات والتعامل الفورى

وعلى صعيد الاهتمام بكورنيش الاسكندرية الذى يمثل الواجهه الرئيسية لمحافظة الاسكندرية، قامت الاجهزة التنفيذية بنطاق حى ثان المنتزه، تحت إشراف اللواء عادل سلامة ،رئيس الحى، بصيانة وتركيب "برنيطة ديكورية" بطريق الكورنيش فى الاماكن التى تعرضت لانهيارات خلال فصل الشتاء

فيما قامت الاجهزة التنفيذية بالحى بمواصلة أعمال رفع الكفاءة وطلاء بردورات الأرصفة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات والأتربة بنطاق شارع جمال عبد الناصر ومتفرعاته من خلال التنسيق بين كافة الجهات المعنية من الإدارة العامة للرصد البيئى بالمحافظة، إدارة مراقبة النظافة، شركة نهضة مصر، و ذلك إستعدادا لعيد شم النسيم و تزامنا مع تدشين مبادرة "علشانك يا إسكندرية " لرفع مستوى النظافة والتجميل بالمدينة

و فى نفس السياق و فى حى المنتزة أول، قامت الاجهزة التنفيذية برفع كفاءة الشوارع الرئيسية تحت إِراف حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه اول الذى شدد على استمرار عمليات التجميل لإعادة المظهر الجمالى للشوارع بنطاق الحى ولاستقبال اعياد الربيع وتم نظافة الاحواض بالجزيرة الوسطى بشارع مصطفى كامل أمام عزبه الشامى .

كما تم قص ونظافة الاحواض بالجزيرة الوسطى بشارع مصطفى كامل من الدولى حتى شارع عزبة الشامى.

من جانبها شددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف مع جميع مستأجرى الشواطيء فى نطاق المحافظة بضرورة الإهتمام بتوفير خدمة جيدة للمواطنين والرواد، بالإضافة إلى وضع كاميرات مراقبة للشواطيء للحفاظ على الأمن، والإهتمام برفع كفاءة وصيانة المنشآت وإعادة الدهانات لكى تظهر الشواطيء بالمظهر اللائق.

كما قامت الإدارة المركزية بالانتهاء من طرح وترسية الشواطيء التى إنتهى تعاقدها. وقامت بتجهيز الشواطيء المجانية والتى تدار بمعرفة المحافظة من خلال إدارات الشواطيء بالأحياء.

وتم التعاقد مع عدد "15 مسعف" على الشواطيء وذلك لتوفير خدمة الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات على الشاطيء فى حينه. وأيضا قامت بتجهيز خطة للمرور والتفتيش على الشواطيء والكافيتريات والمحال العامة خلال أعياد شم النسيم للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة على الواقع وتغريم المخالفين فى الحال.

وأوضحت الإدارة المركزية أن الشواطيء بمحافظة الإسكندرية تنقسم إلى 8 شواطيء مجانية هم؛ شاطيء المندرة بالمنتزة ثان وشواطيء السرايا وميامى بالمنتزة أول وشاطيء جليم بشرق وشاطيء الأنفوشى العام بالجمرك وشواطيء شهر العسل والهانوفيل بالعجمي، وشاطيء المكس بغرب، بالإضافة إلى عدد 22 شاطيء بنظام الخدمة لمن يطلبها، وعدد 19 شاطيء مميز، وعدد 3 شواطيء سياحية

و فى نفس السياق شهدت مديرية التموين بالاسكندرية إستعدادات مكثفة بمناسبة الاحتفال بعيد شم النسيم، حيث قامت مديرية التموين بالاسكندرية بشن حملات إستباقية على جميع الاسواق للتأكد من جودة المنتجات و السلع المعروضة فى الاسواق خاصة محلات بيع الاسماك المملحة و تم ضبط كميات كبيرة من الاسماك المملحة الغير صالحة للاستهلاك

من جانبه قال محمود القلش المتحدث الرسمى لمديرية التموين بالاسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع " أن المديرية قامت بإستعدادات مكثفة لاستقبال أعياد شم النسيم و شهر رمضان الكريم و إستقبال الوافدين الى محافظة الاسكندرية.

وأشار الى أن المديرية قامت بالاستعدادات لشم النسيم و لاستقبال شهر رمضان من خلال بالتنسيق مع الجمعيات الاستهلاكية بالاضافة الى توفير السيارات المتنقلة من القوات المسلحة و معارض أمان من وزارة الداخلية للسيطرة على إرتفاع الاسعار و عدم إستغلال المواطنين، و ذلك للتحقيق التوازن فى الاسعار و تثبيتها من خلال زيادة المرعوض و تقديم أسعار تنافسية فى أفرع المجمعات الاستهلاكية، و قال أن المجمعات الاستهلاكية بها عروض للاسماك المملحة بكافة أنواعها و مستلزمات ياميش رمضان مع توافر باقى السلع الغذائية الاخرى، موضحا أن البلح أسعاره تبدأ من 9 جنيه وحتى 15 جنيه مع جودة عالية، وهى أسعار تنافسية لا توجد مثيلتها فى الاسواق، بالاضافة الى باقى السلع الاساسية.

من جانبة أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية رفعت درجة الاستعدادات القصوى لإستقبال أعياد شم النسيم، موضحا أنه تم التشديد على الإهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة المجالات وإتخاذ كل ما يلزم لتحسين ورفع كفاءتها لإظهار الإسكندرية بالمظهر الذى يليق بها أمام مواطنيها وزائريها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

وشدد محافظ الإسكندرية على الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمرور ومتابعة الخدمات المقدمة فى الشواطيء لتكون بالمستوى اللائق، وخاصة الشواطيء المجانية لحل أى مشكلة قد تواجه المواطنين والزائرين، ووضع قائمة بأسعار الدخول والخدمات المقدمة ومحاسبة المخالفين فى ذلك فورا. وأيضا مراجعة موقف عمال الإنقاذ والجيت سكى والغطاسين بالشواطيء والتأكد من جاهزيتهم للتدخل فى حالة الغرق.

كما شدد المحافظ على الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة والجهات المعنية بتجهيز جميع الحدائق بالمحافظة والعمل على رفع كفاءتها. وتكثيف الحملات للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة لرواد الحدائق، مؤكدا على الإهتمام المستمر بمستوى النظافة والتجميل وعمل صيانة شاملة للمسطحات الخضراء والمتنزهات وأعمدة الإضاءة بالحدائق.















