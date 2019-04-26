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سفير مصر بالصين: مبادرة "الحزام والطريق" تقوم على فكرة التواصل بكافة الأصعدة

الجمعة، 26 أبريل 2019 10:08 م
سفير مصر بالصين: مبادرة "الحزام والطريق" تقوم على فكرة التواصل بكافة الأصعدة سفير مصر بالصين خلال لقاءه باكسترا نيوز
كتب إبراهيم حسان
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قال السفير أسامة المجدوب، سفير مصر لدى الصين، إن مبادرة "الحزام والطريق" تقوم على فكرة التواصل على كافة الأصعدة، عبر الطرق البرية والمائية والجوية.

وأضاف المجدوب، خلال لقاءه مع فضائية إكسترا نيوز مع الإعلامية دينا سالم، أن المبادرة تهدف أيضا إلى بناء الموانئ والارتقاء بالموانئ القائمة بالفعل، وتعزيز التجارة وشبكات الربط الكهربائى وتوليد الكهرباء، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى شرع فى تعزيز التعاون مع الصين فى العديد من المجالات.

 

ويرى سفير مصر فى الصين، أن الصين تركز بشكل كبير على مشروعات البنية الأساسية، لأن التركيز على هذا الأمر، يخدم الدولة بشكل كبير، مبينا أن مصر تنظر بعقلانية إلى مبادرة "الحزام والطريق" وتأخذ ما يفيدها منها.

وعن اهتمام مصر بالاستثمار، أوضح "عندما كنت أتحدث مع المستثمرين فى السنوات السابقة، أول أمر يسألوا عنه هو.. هل لديكم ما يكفى من الطاقة؟"، مستكملا "اليوم نقول لهم قبل أن يسألوا، لدينا كثيرا من الطاقة الفائضة بكل يسر وسلاسة نتيجة المشروعات التى تمت فى الفترة السابقة، ولدينا بنية تحتية أساسية قوية جدا".


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