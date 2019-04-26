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سفر وعودة 1938 مصريا وليبيا و347 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الجمعة، 26 أبريل 2019 05:57 م
سفر وعودة 1938 مصريا وليبيا و347 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم -ارشيفية
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1938 مصريا وليبيا و 347 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
 
تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1317 إلى الجانب الليبي، بينهم  291مصريا و1026 ليبيا، كما تم إنهاء إجراءات وصول 621 بينهم 481 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 140 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.
 
وعلى جانب آخر، سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 164 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 183 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.
 
 
 

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