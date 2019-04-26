حملات مكثفة على مصانع الأسماك المملحة والمدخنة بالشرقية قبل شم النسيم

تكثف مديرية تموين الشرقية ، الحملات الرقابية على الأسواق ومصانع تصنيع الرنجة والأسماك المدخنة للتأكد من إجراءات التصنيع والتخزين لضبط الأسماك غير الصالحة قبل بيعها للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

قامت إدارة تموين الحسينية برئاسة عبدالكريم عوض الله مدير عام الإدارة بحملة تفتيشية على الأسواق والمحلات والمخابز والأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والاشتراطات الصحية وتم تحرير محضر رقم 234 ج الحسينيه ضد صاحب مصنع رنجة بعزبة الحاج توفيق لعدم وجود ترخيص وتم التحفظ على 5 صندوق رنجة ، محضر رقم 235 ج الحسينيه ضد صاحب مصنع رنجة بسماكين الغرب لعدم وجود ترخيص وتم التحفظ 50 كيلو رنجة ، محضر رقم 236 ج الحسينيه صاحب مصنع رنجة بالسعافنه بالأخيوه لعدم وجود ترخيص وتم التحفظ على 50 كيلو رنجة

محضر رقم 146 ج صان الحجر ضد صاحب مستودع دقيق بلدى وتم التحفظ علي15 شيكاره داخل المستودع بالحسينية ،ومحضر رقم 147 ج صان الحجر ضد صاحب محل جزارة بصان الحجر لعدم لف اللحمة بالشاش،ومحضر رقم 223 ج الحسينيه ضد صاحب محل جزارة بسماكين الغرب لذبح خارج السلخانة وتم التحفظ 5 كيلو لحمة.

كما تم تحريرعدد 11 مخالفات تموينية ضد أصحاب محال لعدم الاعلان علي الاسعار والمخابز لإنتاجهم خبز بلدى مدعم ناقص الوزن وعدم نظافة أدوات العجين.