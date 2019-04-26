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تحرير 292 مخالفة مرورية وتحصيل 4 الاف و 500 جنيه غرامات فورية بمطروح

الجمعة، 26 أبريل 2019 06:35 م
تحرير 292 مخالفة مرورية وتحصيل 4 الاف و 500 جنيه غرامات فورية بمطروح كمين أمنى -ارشيفية
مطروح _ حسن مشالي
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 نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 292 مخالفة مرورية وتحصيل 4 ألاف و 500 جنيه غرامات فورية.
 
وقال مدير أمن مطروح،  أن الحملات المرورية تمركزت في عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفوري في 42 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة ،  وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.
 
 
 

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