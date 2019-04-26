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السيسى يشارك فى عشاء الرئيس الصينى لقادة "الحزام والطريق" ببكين

الجمعة، 26 أبريل 2019 06:13 م
السيسى يشارك فى عشاء الرئيس الصينى لقادة "الحزام والطريق" ببكين السيسى يشارك فى عشاء الرئيس الصينى لقادة "الحزام والطريق" ببكين
كتب محمد الجالى
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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مساء اليوم الجمعة ،  فى مأدبة العشاء الرسمية التى أقامها الرئيس الصينى "شى جين بينج" فى قاعة الشعب الكبرى ببكين، تكريماً للقادة المشاركين بقمة منتدي الحزام والطريق والتعاون الدولي.
 
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، مضيفا  أن الرئيس السيسى ،  التقى  على هامش العشاء بعدد من القادة ورؤساء الدول، منهم الرئيس البرتغالي "مارسيلو دي سوزا"، ورئيس الاتحاد السويسرى "أوَلي ماورَر" حيث تباحث الرئيس معهما بشأن بعض الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية، ومنها المتعلق بالمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر وما توفره من امكانات ضخمة أستثمارية تفتح الباب امام التعاون التجاري والاستثماري المشترك.
 
كما تم التطرق إلى عدد من الملفات الإقليمية في إطار دفع جهود التنمية في منطقة جنوب المتوسط ودول القارة الافريقية بما يساهم فى معالجة الجذور الرئيسية لآفة الاٍرهاب والحد من الهجرة غير الشرعية، ويساعد فى إعادة الاستقرار والأمن إلي المنطقة.
 
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