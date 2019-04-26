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الرادار يلتقط 1192 مخالفة سرعة بمداخل ومخارج القاهرة الكبرى خلال 24 ساعة

الجمعة، 26 أبريل 2019 05:00 ص
الرادار يلتقط 1192 مخالفة سرعة بمداخل ومخارج القاهرة الكبرى خلال 24 ساعة الردادر - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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ضبطت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، 1192 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادارات بالطرق السريعة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى خلال 24 ساعة.

 

و تشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.

 

وأكد مصدر المرور استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.

 

 

 

 


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