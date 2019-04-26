video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 26 أبريل 2019 06:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش السوري يستهدف مواقع للإرهابيين بريف حماة الشمالي

الجمعة، 26 أبريل 2019 06:00 م
الجيش السوري يستهدف مواقع للإرهابيين بريف حماة الشمالي الجيش السورى
دمـــشق ( أ.ش.أ)
إضافة تعليق

 نفذت وحدات الجيش السوري، اليوم/الجمعة/، ضربات مكثفة على محاور تحرك المجموعات الإرهابية في ريف حماة الشمالي، في إطار ردها على خروقات الإرهابيين المتكررة لاتفاق منطقة خفض التصعيد.

 

وأوضحت وكالة الأنباء السورية /سانا/ أن وحدة من الجيش قضت بضربات مدفعية مركزة على مجموعة من إرهابيي فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) في تل (هواش)، كانت تحاول التسلل باتجاه المناطق الآمنة بالريف الشمالي الغربي، مشيرة إلى أن وحدة من الجيش نفذت عمليات مكثفة على أوكار إرهابيي ما يسمى "كتائب العزة" في أطراف بلدتي (اللطامنة) و(كفرزيتا)، أسفرت عن تدمير تجمعات ومنصات لإطلاق القذائف، وسقوط قتلى ومصابين بين صفوفهم.

 

وكانت وحدات من الجيش السوري استهدفت أمس تجمعات ومحاور تحرك مجموعات إرهابية في قرى (الحويز) و(الحويجة) و(جسر بيت الراس) ومحيطها في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصدر روسي لـ"انترفاكس": غالبية قادة تنظيم داعش تم تصفيتهم في سوريا

الأمم المتحدة : نحو 12 مليون شخص فى سوريا يعتمدون على المساعدات الإنسانية

محكمة فرنسية ترفض عودة فرنسيات ذهبن إلى سوريا

الجيش السورى

سوريا

دمشق




لا تفوتك
بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة