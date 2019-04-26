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التنمية المحلية: رفع درجات الاستعداد القصوى بالمحافظات للاحتفال بشم النسيم

الجمعة، 26 أبريل 2019 09:24 ص
التنمية المحلية: رفع درجات الاستعداد القصوى بالمحافظات للاحتفال بشم النسيم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن
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وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين برفع درجات الاستعدادات القصوى لاستقبال احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع وعيد القيامة المجيد وتشكيل فرق طوارئ جاهزة لإصلاح أية أعطال فى المرافق والخدمات ورفع كفاءة وتطوير الميادين والحدائق العامة واتخاذ ما يلزم لظهور المحافظات بالشكل الحضارى الذى يليق بها.

 

وأكد شعراوى، فى بيان اليوم أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تعمل على مدار 24 ساعة وتتابع مع غرف عمليات المحافظات حل أى شكاوى عن أى قصور فى توفير الخدمات والسلع الحيوية فى الأحياء والمدن والمراكز والقرى وتجهيز الحدائق والمنتزهات العامة والأماكن السياحية بالمحافظات وفتح الشواطئ العامة لاستقبال المواطنين .

 

وأشار شعراوى، إلى أنه تم التنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن بالمحافظات لتكثيف التواجد الأمنى ووضع الخطط اللازمة لضمان السيولة المرورية، كما تم التنسيق مع مديريات الصحة لرفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات وتوفير أدوية الطوارئ والأمصال اللازمة لعلاج حالات التسمم الغذائى.

 

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة تكثيف الحملات على الأسواق لضبط الأسعار ومصادرة السلع الفاسدة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك من التلاعب واستغلال التجار ومتابعة تشغيل المخابز ومستودعات البوتاجاز مع تكثيف أعمال النظافة والحملات لإزالة أية اشغالات فى الشوارع ومنع إقامة أسواق أو شوادر عشوائية .


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