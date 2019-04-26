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التاريخ الأسود لمرشح حركة النهضة الإخوانية لانتخابات الرئاسة التونسية

الجمعة، 26 أبريل 2019 01:02 ص
التاريخ الأسود لمرشح حركة النهضة الإخوانية لانتخابات الرئاسة التونسية حمادى الجبالى
كتب أحمد عرفة
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كشف منذر قفراش، المرشح لانتخابات الرئاسة التونسية، التاريخ الأسود لحمادى الجبالى المرشح السرى لحركة النهضة التونسية الإخوانية، لانتخابات الرئاسة التونسية، والقيادى السابق بحركة النهضة التونسية، مشيرًا إلى أنه تورط فى تفجيرات بتونس خلال فترة التسعينيات من القرن الماضى.

 

وقال المرشح لانتخابات الرئاسة التونسية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن حمادى الجبالى كان المسئول عن تفجيرات بمدن سوسة والمنستير في التسعينات، وتورط فى جرائم إرهابية وكان محكوما عليه بالمؤبد في عهد الرئيس التونسى الأسبق زين العابدين بن على.

 

وأوضح منذر قفراش، أن حمادى الجبالى تورط فى تفجير نزل سياحية بمدينتي سوسة والمنستير في التسيعينات وأوقع قتلى وجرحى وهو مكنى بحمادى تفجيرات.

 

وبشأن اتباع حركة النهضة بمخطط الدفع بمرشحين سريين فى انتخابات الرئاسة التونسية قال منذر قفراش: إخوان تونس يريدون السيطرة على منصب الرئاسة لأنهم يريدون مسك الجيش التونسى تحت أيديهم باعتبار أن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتخوفون من تحرك الشعب التونسى ضدهم، كما أنهم يلعبون على ورقة تشتيت المعارضة، وكما تعلم لديهم تمويلات قطرية وتركية رهيبة بينما المعارضة إمكانياتها المادية ضعيفة.


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