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افتتاح كليات لتعليم اللغة الروسية فى جامعتى اللاذقية وحمص بسوريا

الجمعة، 26 أبريل 2019 10:03 ص
افتتاح كليات لتعليم اللغة الروسية فى جامعتى اللاذقية وحمص بسوريا سوريا
وكالات الأنباء
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صرح فاديم زايتشكوف، رئيس مكتب "روسترودنيتشيستفا" الروسى فى لبنان، بأنه من المقرر افتتاح كليات اللغة الروسية فى جامعتى اللاذقية وحمص، حيث تم إبرام أكثر من 40 اتفاقية بين الجامعات الروسية والسورية على مدار العام الماضي.

وتحدث فاديم ،حسما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية ،بأنه قد تم التفاوض مع جامعتى تشرين فى اللاذقية والبعث فى سوريا من أجل فتح كليات للغة الروسية، فى العام المقبل، بمساعدة الجامعات الروسية.

حيث سيستمر التلاميذ بدراسة اللغة الروسية فى الجامعات، وأضاف بأن وزارة التعليم السورية منذ خمس سنوات بدأت بتدريس اللغة الروسية كلغة أجنبية ثانية فى المدارس العامة.

وبحسب ما صرح زايتشكوف، فإن حوالى 18.6 ألف تلميذ يدرسون حاليا اللغة الروسية.

 كما يقام معرض تعليمى دولى فى دمشق، حيث يمكن للطلبة السوريين التعرف على شروط الدراسة فى روسيا والتى تمثلها أكثر من 600 جامعة، بالإضافة للكليات التحضيرية التى تقوم على تدريس الطلاب اللغة الروسية لعام واحد.

وتتعاون جامعات بعض الدول فقط مع سوريا بما فى ذلك جامعات من روسيا والصين وإيران، ويحمل هذا التعاون أهمية خاصة بسبب العقوبات الغربية على سوريا.

كما وتمنح روسيا 500 مقعدا للمنح السورية من أجل الدراسة فى جامعاتها، حيث تقدم فى هذا العام حوالى 2.5 ألف طالب للدراسة فى روسيا.

وقال معاون وزير التعليم العالى السورى، عبد المنير نجم: "إننا نسير فى الطريق الصحيح"، متوقعا عودة الطلاب السوريين من روسيا الى سوريا للتدريس فى جامعاتها.


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