اعرف.. ماذا قالت منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية عن الاستفتاء؟

كتب محمد السيد

جاءت شهادة المتابعين الدوليين ومنظمات المجتمع المدنى لتكون وسامًا على صدر عملية الاستفتاء وشهادة حقيقية ضد مزاعم وأكاذيب جماعات الشر.. وفيما يلى أبرز شهادات المتابعين:

البعثة الدولية: الاستفتاء متوافق مع المعايير الدولية ونتائجه تعبر عن إرادة الشعب

أكدت البعثة الدولية، أن الاستفتاء جاء متوافقًا مع المعايير الدولية المتعارف عليها وملتزمًا بالقواعد الوطنية الحاكمة إلى الدرجة التى تجعل المتابعين.

"القومى لحقوق الإنسان": رصدنا التسهيل فى إجراءت التصويت وازدياد معدل المشاركة

رصد المجلس القومى لحقوق الإنسان، بعض الملامح الإيجابية التى تمثلت فى ازدياد معدل المشاركة بسبب تسهيل إجراءات عملية التصويت للناخبين، والدور الذى تقوم به قوات التأمين فى حماية اللجان الانتخابية.

المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة: شهدنا طفرة شبابية بين المصوتين بالاستفتاء

أثنت دراسة المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة على الخطوات التنظيمية الغير مسبوقة التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وعلى رأسها إنشاء قاعدة بيانات دائمة لمنظمات المجتمع المدنى التى تتولى متابعة الاستحقاقات الانتخابية، وهو ما يمثل تطورًا مهمًا في علاقة مؤسسات الدولة بمنظمات المجتمع المدني.

مؤسسة ماعت: فرحة المصريين ومشاركتهم فى الاستفتاء من أبرز المشاهد الجاذبة لأنظار المراقبين

أكدت مؤسسة ماعت أنها لم ترصد أى تجاوزات تؤثر على سير عملية التصويت فى الاستفتاء، مشيرة إلى أن فرحة المصريين ومشاركتهم فى التصويت من أبرز المشاهد التى جذبت أنظار المراقبين.