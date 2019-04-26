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الجمعة، 26 أبريل 2019 10:29 م
خالد صلاح
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

الجمعة، 26 أبريل 2019 09:28 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة
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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، وزارة التضامن تعلن تقديم صرف معاشات مايو 10 أيام بمناسبة شهر رمضان.

1
 

السيسي لـ"رجال الأعمال الصينى": نحرص على تذليل العقبات أمام الشركات الصينية بمصر

2
 

التضامن: تقديم صرف معاشات مايو 10 أيام بمناسبة شهر رمضان

3
 

صور.. أحدث سفينة ركاب فى العالم تعبر قناة السويس

4
 

"بوتين" يهنئ السيسى بنجاح الاستفتاء والمشاركة العريضة للشعب المصرى

5
 

أول ارتفاع للذهب منذ بداية الأسبوع.. وعيار 21 يسجل 612 جنيها للجرام

6
 

صور.. انتشار أمنى مُكثف بكافة مديريات الأمن لتأمين الاحتفال بعيد القيامة

7
 

مسئول روسى يرجح عودة الرحلات الجوية إلى الغردقة وشرم الشيخ أكتوبر المقبل

8
 

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

9
 

صور.. إقبال كبير علي شراء تذاكر مواجهة الزمالك أمام النجم الساحلي

10
 

30 يونيو آخر موعد لإخطار الكاف بالفرق المشاركة فى البطولات الأفريقية

 

 

 

 


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اسعار الذهب

السيسى

بوتين

الزمالك والنجم الساحلى

شرم الشيخ

عيد القيامة

قناة السويس

معاشات مايو




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