اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، وزارة التضامن تعلن تقديم صرف معاشات مايو 10 أيام بمناسبة شهر رمضان.





السيسي لـ"رجال الأعمال الصينى": نحرص على تذليل العقبات أمام الشركات الصينية بمصر





التضامن: تقديم صرف معاشات مايو 10 أيام بمناسبة شهر رمضان





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