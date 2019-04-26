اعترافات عاطلين: كونّا عصابة لترويج الهيروين وسقطنا بـ200 تذكرة فى المرج

كتب عبد الله محمود

"كونا عصابة لتجارة المخدرات وسقطنا بـ 200 تذكرة هيروين أثناء بيعنا المخدر لعاطل" بهذه الكلمات اعترف عاطلين فى تحقيقات النيابة العامة، بالمرج حيث وجهت لهما تهمة جلب وتوزيع مواد مخدرة "الهيروين".

وأوضح المتهمان فى أقوالهما بأنهما احترفا توزيع المواد المخدرة بين المواطنين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وألقت قوة القبض عليهما أثناء بيعهما الهيروين لمتعاطى تمكن من الهرب.

وأوضح المتهم الأول عن أنه اتخذ من دائرة القسم مكانا له لترويج المواد المخدرة لتحقيق أرباح غير مشروعة، مضيفا أنه نظرا لعدم وجود عمل له قرر الإتجار فى المواد المخدرة وتروبجها بين المواطنين بالمنطقة، موضحا أنه يوم الواقعة تم ضبطه أثناء قيامه بتوزيع كمية كبيرة على أحد عملائه من الموزعين الصغار، حيث فوجئ بالقوة الأمنية تداهمه وتلقى القبض عليه وبحوزته المضبوطات، لافتا إلى أن المتهم الآخر تمكن من الهرب قبل القبض عليه.

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية أمرت بحبس عاطلين بحوزتهما 200 تذكرة هيروين، 4 أيام على ذمة التحقيق.

البداية كانت بتمكن الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة بالقاهرة من ضبط "علاء.س" 37 سنة سائق، و"سيد.م" 25 سنة عاطل، ومقيم بمنطقة المرج، وتم ضبطه بحوزتهما، كمية كبيرة من مخدر العيروين، قبل توزيعها بمناطق المرج عين شمس والمطرية، وأكدت المعلومات أن المتهم الأول سبق اتهامه فى قضايا حيازة واتجار مواد مخدرة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.