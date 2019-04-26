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إصابة العشرات من الفلسطينيين بالاختناق جراء قمع الاحتلال بغرب رام الله

الجمعة، 26 أبريل 2019 03:24 م
إصابة العشرات من الفلسطينيين بالاختناق جراء قمع الاحتلال بغرب رام الله قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ
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أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع ، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى مسيرة بلعين الأسبوعية السلمية "غرب رم الله"، التى انطلقت عقب صلاة الجمعة، من وسط القرية وصولا إلى بوابة جدار الفصل العنصرى الجديد فى منطقة أبو ليمون.

وذكرت مصادر بالقرية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت، ووابلا من الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين فى المسيرة، ولاحقوهم بين حقول الزيتون ما أدى الى إصابة عدد منهم بالاختناق الشديد.

وشارك فى المسيرة التى دعت اليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان فى بلعين، أهالى القرية، ونشطاء سلام إسرائيليين، ومتضامنين أجانب، وفاء للقدس والمقدسات، ودعما للرئيس محمود عباس فى مواجهة صفقة القرن.

ورفع المشاركون فى المسيرة العلم الفلسطيني، وجابوا شوارع القرية، مرددين الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية، ومقاومة الاحتلال، وإطلاق سراح جميع الأسرى، والحرية لفلسطين، وعودة جميع اللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم التى هجروا منها.


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