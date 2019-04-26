أجهزة الأمن تضبط المتهم بسرقة نصف مليون جنيه من مكاتب الشحن بميناء دمياط

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهم بسرقة أكثر من نصف مليون جنيه من مكاتب الشحن والتخليص الجمركى بميناء دمياط.

وتلقت الإدارة شرطة ميناء دمياط البحرى بلاغاً من عدد من مسئولى شركات الملاحة والشحن والتخليص الجمركى، بتعرض مكاتب الشركات بالميناء للكسر ولسرقة مبالغ مالية من داخلها، بلغت قيمتها أكثر من 500 ألف جنيه.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارتى البحث الجنائى بأمن دمياط وأمن الموانى توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب تلك الوقائع ( وناش بالميناء مقيم بمنطقة القبارى دائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية - سبق إتهامه فى 4 قضايا "سرقة تبديد مخدرات ، سرقة متنوعة ".

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق وإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية تم إعداد عدة أكمنة إستهدفت المنطقة محل سكنه وأماكن تردده نجحت إحداها فى ضبطه ، وبمواجهته إعترف تفصيلياً بإرتكاب تلك الوقائع، وأضاف بسابقة إرتكابه واقعة كسر مكتب شركة شحن بالميناء (لم يتم الإبلاغ بها) وعدم عثوره بداخله على ثمة مبالغ مالية ، وأرشد عن المبالغ المستولى عليها .

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