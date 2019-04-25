CNN: اعتقال ملياردير سريلانكى للاشتباه فى مساعدة نجليه الانتحاريين

كتبت ريم عبد الحميد

كشفت شبكة "سى إن إن" الأمريكية عن احتجاز الشرطة فى سريلانكا لوالد انتحاريين سريلانكيين للاشتباه فى تقديمه المساعدة لنجليه، مع استمرار التحقيق الدولى فى الهجمات الإرهابية المروعة التى أدت إلى مقتل 359 شخصا على الأقل، حتى الآن، فى أنحاء متفرقة من البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة اعتقلت محمد يوسف إبراهيم، تاجر التوابل الملياردير، الأحد، فى أعقاب الهجوم على الفنادق والكنائس الأحد الماضى، وقام نجلاه البالغان عصمت أحمد إبراهيم وإلهام أحمد إبراهيم بتفجير نفسهما فى هجمات الأحد.

ونقلت "سى إن إن" عن المتحدث باسم الشرطة روان جاناسيكيرا قوله، إن والد الانتحاريين محمد يوسف إبراهيم محتجز للاشتباه فى مساعدة وتحريض نجليه، وأضاف المتحدث أنه يعتقد أن كل أفراد عائلة إبراهيم الآخرين محتجزين أيضا.

وفى غضون ذلك، بدأ تحقيق جنائى دولى ضخم فى سريلانكا مع مشاركة ستة وكالات شرطى الإنتربول للشرطة المحلية، من بينها سكوتلاند يارد من بريطانيا والإف بى أى.

وقال جاناسيكيرا لـ "سى إن إن"، إن الضباط من قسم التحقيقات الجنائية فى سريلانكا وقسم تحقيقات الإرهاب قاموا بمداهمة خمس منازل عبر البلاد على صلة بهجمات الأحد، وتم إغلاقها من أجل إجراء اختبارات الطب الشرعى.

وبلغ إجمالى المحتجزين للاشتباه فى دورهم فى الهجمات نحو سبعين شخصا يواجهون اتهاما بالاشتباه بدورهم فى عمل إرهابى ومساعدة الإرهاب والتحريض عليه والتآمر لارتكاب أعمال إرهابية. ومن بين المعتقلين والمشتبه به أربع سيدات، وجميعهم مسلمون. وقال المتحدث باسم الشرطة، إن أعليهم من أفراد عائلات وأصدقاء الانتحاريين المشتبه بهم. ولم يتم اعتقال أى أجانب.