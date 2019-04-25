6 أرقام هامة عن أرباح قطاع الأعمال فى مصر.. تعرف عليها

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال عن مضاعفة أرباح الشركات التابعة نحو 119 شركة العام المالى الماضى مقارنة بالعام السابق، وفيما يلى 6 أرقام هامة عن أرباح شركات قطاع الأعمال فى مصر:

يبلغ مجموع أرباح الشركات الرابحة ما يقترب من 18.5 مليار جنيه فى العام المالى 2017/2018. إجمالى خسائر الشركات الخاسرة يبلغ 7.2 مليار جنيه فى العام المالى 2017/2018. صافى الربح المحقق لشركات قطاع الأعمال يبلغ 11.3 مليار جنيه. حققت شركات قطاع الأعمال معدل نمو بنسبة 52.2% عن العام المالى 2016/2017 والذى شهد ربحًا حوالى 11.3 مليار جنيه. شركات قطاع الأعمال حققت إيرادات نشاط بقيمة 102.5 مليار جنيه مقابل 84.8 مليار جنيه فى العام المالى 2016/2017. يقدر حجم الصادارت والأعمال الخارجية للشركات التابعة في العام المالي 2017/2018 نحو 16.5 مليار جنيه بمعدل نمو 48% عن العام المالي 2016/2017 .