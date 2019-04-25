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6 أرقام هامة عن أرباح قطاع الأعمال فى مصر.. تعرف عليها

الخميس، 25 أبريل 2019 03:43 ص
6 أرقام هامة عن أرباح قطاع الأعمال فى مصر.. تعرف عليها هشام توفيق وزير قطاع الأعمال
كتب أمين صالح
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أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال عن مضاعفة أرباح الشركات التابعة نحو 119 شركة العام المالى الماضى مقارنة بالعام السابق، وفيما يلى 6 أرقام هامة عن أرباح شركات قطاع الأعمال فى مصر:

  1. يبلغ مجموع أرباح الشركات الرابحة ما يقترب من 18.5 مليار جنيه فى العام المالى 2017/2018.
  2. إجمالى خسائر الشركات الخاسرة يبلغ 7.2 مليار جنيه فى العام المالى 2017/2018.
  3. صافى الربح المحقق لشركات قطاع الأعمال يبلغ 11.3 مليار جنيه.
  4. حققت شركات قطاع الأعمال معدل نمو بنسبة 52.2% عن العام المالى 2016/2017 والذى شهد ربحًا حوالى 11.3 مليار جنيه.
  5. شركات قطاع الأعمال حققت إيرادات نشاط بقيمة 102.5 مليار جنيه مقابل 84.8 مليار جنيه فى العام المالى 2016/2017.
  6. يقدر حجم الصادارت والأعمال الخارجية للشركات التابعة في العام المالي 2017/2018 نحو 16.5 مليار جنيه بمعدل نمو 48% عن العام المالي 2016/2017.

 


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