20 مليون جنيه لتطوير أنفاق حى غرب شبرا الخيمة

أعلنت المهندسة نجوى العشيري ، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، أنه تم تخصيص 20 مليون جنيه لتطوير أنفاق حي غرب شبرا الخيمة من اعتمادات السنة المالية 2018/2019، وذلك بعد الدراسة التي تمت لهما، مؤكدة أنه تم البدء في أعمال التطوير على الفور بعد موافقة الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية على تخصيص المبلغ لبدء أعمال التطوير.
وقالت العشيرى ، في تصريحات صحفية، أنه وردت مجموعة من الشكاوى من المواطنين ، بشأن تهالك البنية التحتية للأنفاق، وتم اسناد دراسة اعمال التطوير لشركة هندسية وعلى الفور تم البدء في أعمال التطوير ، مؤكدة أنه تم التوجيه بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء منها في أقل وقت ممكن حتى .
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