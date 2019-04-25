20 مليون جنيه لتطوير أنفاق حى غرب شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت المهندسة نجوى العشيري ، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، أنه تم تخصيص 20 مليون جنيه لتطوير أنفاق حي غرب شبرا الخيمة من اعتمادات السنة المالية 2018/2019، وذلك بعد الدراسة التي تمت لهما، مؤكدة أنه تم البدء في أعمال التطوير على الفور بعد موافقة الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية على تخصيص المبلغ لبدء أعمال التطوير.