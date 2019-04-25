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‎القبض على عصابة للإتجار فى المخدرات بعد مطاردة من الشرطة بالعبور

الخميس، 25 أبريل 2019 12:11 م
‎القبض على عصابة للإتجار فى المخدرات بعد مطاردة من الشرطة بالعبور حبس - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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شهدت مدينة العبور مطاردة بين الشرطة و4 أشخاص بينهم ربة منزل، كونوا تشكيلاً عصابيًا للإتجار فى المخدرات، وتمكنت أجهزة الأمن ضبطهم جميعًا وبحوزتهم كمية كبيرة من الهيروين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
وكان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا بتمكن إدارة تامين العبور من ضبط كلا من: "محمد م م"،  و"منال ا  ع"، و"عمر  ك"، و"نصر  ق  ح " حال استقلالهم سيارة ميكروباص بيضاء اللون قيادة وملك الأول، وبحوزتهم كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 750 جرامًا. 
 
وباستجواب المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم، والهواتف للاتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل تنقلاتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2973 إدارى قسم شرطة العبور لسنة 2019.
 

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