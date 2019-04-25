وقال وزير الإعلام - في تصريح لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) - "إن هذه الاختطافات جاءت على خلفية موقف مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط اليمنية الرافض لمساعي الميليشيا الحوثية نهب رواتب موظفي الشركة وتطبيق ما يعرف بآلية (المدفوعات الالكترونية) كونه يعرض حقوق العمال والموظفين للعبث والتعسف ويحرمهم من حقوقهم القانونية والمادية.



وأضاف "أن توجه المليشيا الحوثية لوقف مرتبات موظفي الجهات الايرادية بعد وقف صرف كافة موظفي الدولة في مناطق سيطرتها منذ 3 اعوام يؤكد مضيها في سياسة التجويع وافقار المواطنين ونهب الإيرادات العامة للدولة في مناطق سيطرتها دون تحمل اي التزام تجاه المواطنين".



وأشار الارياني إلى أن تكرار حوادث الاختطاف خارج القانون والقمع والتنكيل الذي يتعرض له النقابيين ونشطاء المجتمع المدني والحقوقيين والاعلاميين والصحفيين في مناطق سيطرة المليشيا يأتي استمراراً للنهج الذي اتبعته المليشيا منذ انقلابها على السلطة في ظل صمت مستغرب من المجتمع الدولي وهيئات ومنظمات حقوق الانسان.



جدير بذكر أن ميليشيا الحوثي اصدرت توجيهات بوقف صرف مرتبات موظفي الوحدات الايرادية في مناطق سيطرتها والتي استمرت في استلام مرتبات موظفيها دون باقي موظفي الدولة، واستبدال الرواتب بما تسميها (العملة الالكترونية) في ظل رفض نقابات العمال في وزارة المواصلات وشركة النفط وبنك التسليف الزراعي.