وزيرة التضامن تصل الغردقة استعدادًا لافتتاح معرض ديارنا مساءً

البحر الأحمر - عماد عرفة

وصلت ظهر اليوم الخميس، لمدينة الغردقة، غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، استعدادًا لافتتاح معرض ديارنا في تمام الثامنة من مساء اليوم.

وتوجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فور وصولها لمطار الغردقة، لمقر اقامتها بمنطقة الجونة شمال الغردقة.

من جانبه، قال ياسر بخيت، وكيل ووزارة التصامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، إن معرض ديارنا يقام لأول مرة بمدينة الغردقة، فى الفترة من 25 أبريل لـ2 من مايو المقبل.

وأضاف وكيل التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، أن المعرض يشارك فيه 40 عارضًا للمشغولات اليدوية من عدة محافظات، وكذلك منتجات الأسر المنتجة.