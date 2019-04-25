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ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

الخميس، 25 أبريل 2019 12:00 ص
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، اليوم الخميس، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

الصغرى العظمى

القاهرة 16 31

شبين الكوم 15 30

طنطا 15 30

دمنهور 14 29

الإسكندرية 15 28

بلطيم 14 26

مطروح 14 25

السلوم 15 27

سيوة 20 34

بورسعيد 16 24

دمياط 16 24

الزقازيق 15 32

الإسماعيلية 14 31

السويس 14 30

العريش 14 25

رفح 13 25    

رأس سدر 15 29

نخل 10 30

نويبع 19 31

طابا 13 29

كاترين 08 26

الطور 16 28

شرم الشيخ 21 32

الغردقة 18 31

مرسى علم 19 32

الفيوم 14 33

بني سويف 15 34

المنيا 15 35

أسيوط 14 36

سوهاج 13 37

قنا 16 37

الأقصر 18 38

أسوان 18 39

أبوسمبل 17 38

الوادي الجديد 20 37

شلاتين 18 32

أبو رماد 20 30

حلايب 20 28

رأس حدربة 19 29

 

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

 

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 27 39

المدينة 22 37

الرياض 16 29

المنامة 23 27

أبوظبي 22 29

الدوحة 21 29

الكويت 18 30

دمشق 08 26

بيروت 16 23

عمان 11 24

القدس 11 24

غزة 15 24

بغداد 13 28

مسقط 25 28

صنعاء 09 26

الخرطوم 26 42

طرابلس 16 25

تونس 14 25

الجزائر 13 20

الرباط 10 20

نواكشوط 20 34

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

أنقرة 07 21

إسطنبول 10 19

إسلام آباد 19 32

نيودلهي 27 42

جاكرتا 24 32

بكين 08 19

كوالالمبور 25 35

طوكيو 14 25

أثينا 14 22

روما 12 27

باريس 08 14

مدريد 05 13

برلين 14 26

لندن 08 14

مونتريال 05 13

موسكو 09 21

نيويورك 12 19

واشنطن 15 25


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