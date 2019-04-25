نص خطاب الرئيس بمناسبة تحرير سيناء: احتفالنا قوة دفع متجددة للعمل

◄ الرئيس السيسي: الحفاظ على التراب الوطنى بالعمل وليس بالأمانى والشعارات الرنانة

◄ الرئيس السيسى: صفحة مضيئة فى مسيرة الوطن ويومًا فاصلًا بين الفقدان والاسترداد وبين الهزيمة والنصر

◄ الرئيس السيسي: نحاصر خطر الإرهاب الأسود ونرسى أساسًا متينًا للتنمية الاقتصادية

◄ الرئيس السيسى: بطولات استعادة سيناء بالحرب ثم بالتفاوض ملحمة وطنية ومصدر فخر للأمة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن سيناء هى همزة الوصل التى أكسبت مصر عمقًا استراتيجيًا مضاعفًا بجانب انتمائها للقارة الأفريقية والوطن العربي، إن يوم تحرير سيناء وعودتها للوطن الأم مصر، سيظل خالدًا فى وجدان المصريين.

وأضاف الرئيس السيسى، فى كلمة بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لتحرير سيناء اليوم : "بسم الله الرحمن الرحيم شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبى الكريم، أتحدث إليكم اليوم فى الذكرى الـ37 لتحرير جزء عزيز من أرض مصر الغالية، سيناء الحبيبة، أرض الفيروز، ومعبر الأنبياء، وبوابة مصر الشرقية، سيناء البقعة المقدسة، ذات المكانة المتميزة فى قلوب جميع المصريين".

وأشار الرئيس السيسى، إلى أن مكانة سيناء صاغتها الجغرافيا وأكدها التاريخ عبر العصور، لتصبح همزة الوصل التى أكسبت مصر عمقًا استراتيجيًا مضاعفًا بجانب انتمائها للقارة الأفريقية والوطن العربى.

وقال الرئيس، إن يوم تحرير سيناء وعودتها للوطن الأم مصر، سيظل خالدًا فى وجدان المصريين وصفحة مضيئة فى مسيرة الوطن ويومًا فاصلًا بين الفقدان والاسترداد وبين الهزيمة والنصر، ذكرى مجيدة، نستعيد معها أحداثًا مصيرية فى تاريخنا المعاصر، وملحمة تعكس قيمة غالية فى وعى الأمة وضميرها ووجدانها، تلك القيمة التى تزداد وتتوهج بتواصلها وتفاعلها مع حاضر الأمة ورؤى مستقبلها،

وأكد أن بطولات استعادة سيناء بالحرب ثم بالتفاوض جسدت ملحمة وطنية رائعة ومصدر فخر للأمة المصرية وعلامة فارقة فى تاريخ شعبنا العظيم، ومنبعًا لا ينضب تنهل منه الأجيال القادمة معانى العزة والولاء والانتماء ومثالًا يحتذى به فى الإصرار على صون الكرامة الوطنية ودرسًا فى الحفاظ على التراب الوطنى بالعمل والاجتهاد والعلم وليس بالأمانى والشعارات الرنانة.

وأوضح السيسى أن احتفالنا بتحرير سيناء يتعين أن يولد قوة دفع متجددة للعمل والسهر على حماية كل شبر من أرجاء الوطن وتحقيق طموحات وحقوق شعبه الكريم فى حاضر زاهر ومستقبل مشرق، ترفرف عاليًا فى سمائه رايات الحرية والكرامة ويظلله الأمن والأمان ويزدهر فيه البناء والتنمية والتقدم.

تابع الرئيس : "نحن اليوم نمضى بأسًا لا يحيد على خطى تغيير الواقع المصرى إلى حالة أفضل مستلهمين فى ذلك روح النصر الخالد ومستعينين بفضل الله وعقول وسواعد أبناء الوطن المخلصين نحاصر خطر الإرهاب الأسود ونرسى أساسًا متينًا للتنمية الاقتصادية من خلال الجهد الدؤوب والصبر والمثابرة والتضحية، ويحق لنا الشعور بالفخر بما حققناه مع استمرار تطلعنا إلى تحقيق المزيد".

ووجه السيسى تحية واجبة لكل من شارك فى صناعة هذا اليوم المجيد، تحية احترام وتقدير لشهداء الواجب أبناء مصر المخلصين الذين حققوا للوطن الانتصار العظيم، مشدداً على أن هذا اليوم سيظل عيدًا لكل المصريين وتخليدًا لذكرى النصر والسلام القائم على الحق وبرهانًا على بطولات وتضحيات العسكرية المصرية، وبراعة المفاوض المصرى فى الحفاظ على تراب الوطن وصون كرامته بإصرار وعزيمة لا تلين.

واختتم الرئيس كلمته بتوجيه التهنئة للمصريين، وقال: "كل عام وشعب مصر العظيم بخير وقوة وعزة وتقدم، وعاشت مصر العزيزة وطنًا كريمًا نعيش فيه يجرى فى عروقنا ونبذل من أجله كل غال ونفيس.. وأخيرًا ودائمًا.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".