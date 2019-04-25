video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 25 أبريل 2019 01:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 25/4/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الخميس، 25 أبريل 2019 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 25/4/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية الصلاة - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
فى إطار حرص "اليوم السابع" الدائم على تطوير الخدمة الاخبارية المقدمة لقرائه، والتى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، والتى يأتى على رأسها مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى، يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الخميس ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 
 
 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 

 
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 
 
 
مواقيت الصلاة فى القاهرة 
 
الفجر 3:45   ص 
 
الظهر 11:53 ص 
 
العصر 3:29 
 
المغرب 6:28 
 
العشاء 7:50 
 
 
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 
 
الفجر 3:47 ص 
 
الظهر 11:58 
 
العصر 3:36 
 
المغرب 6:34 م 
 
العشاء 7:58 م 
 
 
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 
 
الفجر 3:40 
 
الظهر 11:49 م 
 
العصر 3:26 م 
 
المغرب 25: 6 م 
 
العشاء 7:47 م 
 
 
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 
 
الفجر 3:38 ص 
 
الظهر 11:41 
 
العصر 3:14 
 
المغرب 6:14 م 
 
العشاء 7:33 م 
 
 
مواقيت الصلاة فى أسوان 
 
الفجر 3:51 ص 
 
الظهر 11:47 ص 
 
العصر 3:16 م 
 
المغرب 6:17 م 
 
العشاء 7:33 
 
 
 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 

 
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 
 
مكة 
 
الفجر 4:30 ص 
 
الظهر 12:19 م 
 
العصر 3:42 م 
 
المغرب 6:46 م 
 
العشاء 7:59 م 
 
 
 
المدينة المنورة 
 
الفجر 4:24 ص 
 
الظهر 12:19 م 
 
العصر 3:47 م 
 
المغرب 6:51 م 
 
العشاء 8:05 م 
 
 
 
الرياض 
 
الفجر 3:56 ص 
 
الظهر 11:51 ص 
 
العصر 3:19 م 
 
المغرب 6:23 م 
 
العشاء 7:37 م 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 
 
الفجر 3:32 
 
الظهر 11:38 م 
 
العصر 3:13 م 
 
المغرب 6:14 
 
العشاء 7:34 م 
 
 
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 
 
الفجر 4:26 ص 
 
الظهر 12:21 م 
 
العصر 3:49 م 
 
المغرب 6:48 م 
 
العشاء 8:06 م 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 
 
الفجر 4:07 ص 
 
الظهر 12:25 م 
 
العصر 4:06 م 
 
المغرب 7:06 م 
 
العشاء 8:33 
 
 
مواقيت الصلاة بالكويت 
 
الفجر 3:39 ص 
 
الظهر 11:46 ص 
 
العصر 3:21 م 
 
المغرب  6:21 م 
 
العشاء 7:42 م 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24/4/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر




لا تفوتك
اعرف كل حاجة عن معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان × 10 معلومات

اعرف كل حاجة عن معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان × 10 معلومات

ذا صن: محمد صلاح أهم صادرات مصر إلى العالم منذ كليوباترا

ذا صن: محمد صلاح أهم صادرات مصر إلى العالم منذ كليوباترا

بعد سقوط الزمالك أمام بيراميدز.. الدورى المصرى على صفيح ساخن.. أبناء دياز فى الصدارة والمواجهات المباشرة تعزز فرص التتويج.. الهدايا تنهال على الأهلى قبل مواجهة كتيبة إيهاب جلال.. والفارس الأبيض فى مهمة انتحارية

بعد سقوط الزمالك أمام بيراميدز.. الدورى المصرى على صفيح ساخن.. أبناء دياز فى الصدارة والمواجهات المباشرة تعزز فرص التتويج.. الهدايا تنهال على الأهلى قبل مواجهة كتيبة إيهاب جلال.. والفارس الأبيض فى مهمة انتحارية

حازم حسين يكتب: معارضة الحناجر والخناجر.. الاستفتاء يفضح ديكتاتورية الأقلية وسذاجة آليات الاحتجاج السياسى .. فصائل الرفض السياسى أدمنت الحياة فى كنف النظام السابق على طريقة الصوب الزراعية و"حضّانات" الأطفال

حازم حسين يكتب: معارضة الحناجر والخناجر.. الاستفتاء يفضح ديكتاتورية الأقلية وسذاجة آليات الاحتجاج السياسى .. فصائل الرفض السياسى أدمنت الحياة فى كنف النظام السابق على طريقة الصوب الزراعية و"حضّانات" الأطفال

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب إصلاحات السكة الحديد

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب إصلاحات السكة الحديد

عشان ماتخسرش حد.. 8 طرق للتحكم فى غضبك

عشان ماتخسرش حد.. 8 طرق للتحكم فى غضبك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة