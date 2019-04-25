مواطن يتهم زوجته بالخيانة بعد 6 شهور من زواجهما

كتبت أسماء شلبى

خلافات زوجية حادة نشبت بين الزوجين ن.م والزوجة خ.ت.ع، بعد شهور قليلة من زواجهما - على حد وصف الزوجة بدعوى الطلاق - وذلك بسبب إنشغال الزوج بقضاء وقته ما بين العمل والجلوس على الكافيهات مع أصدقائه، فرد الزوج عليها أمام المحكمة بإدعاء خيانتها له.

ويؤكد الزوج الذى لجأ لتحرير بلاغ يتهم زوجته بالزنا بعد 6 شهور من زواجهما: "دفعها الانتقام منى بسبب غيابى فى العمل حتى أستطيع توفير طلباتها التى لا تنتهى، لمعاقبتى بإقامة علاقات مخلة مع رجال على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتبادل فيديوهات إباحية ورسائل ومكالمات هاتفية غير أخلاقية".

ويكمل الزوج الذى أقام دعوى نشوز ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "عندما وصلتنى الرسائل وعلمت بفعلتها وذهبت لمواجهتها فى منزل أهلها قام أشقاؤها باحتجازى ومحاولة التخلص منى حتى لا أتسبب لهم بالفضائح لولا تدخل الجيران وإنقاذى من قبضتهم".

ويتابع: "طعنتنى فى ظهرى وخانتنى واستغلت حجة غيابها لدى أهلها لتخرج مع رجال، وبعد كل ما ارتكبته فى حقى كان ردها مستفز مدعية أننى السبب فى نفورها منى رغم عدم تقصيرى فى حقها مما أخرجنى عن شعورى ورغبت أن أتخلص منها بسبب ممارستها الشاذة" .

وأكد الزوج: "كل أصدقائى كانوا يلمحوا لى بحقيقة زوجتى، والخطأ الوحيد الذى ارتكبته هو أننى لم أتصدى لها فى أول مرة علمت باستخدامها مواقع التواصل الاجتماعى بشكل غير أخلاقى والأحاديث الخادشة التى خاضتها".