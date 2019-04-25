وقال المرصد - في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية أمس الأربعاء - إن أعداد الخسائر البشرية تواصل ارتفاعها وذلك على خلفية مفارقة بعض الجرحى للحياة واستمرار عمليات انتشال العالقين تحت الانقاض الذي خلفه التفجير.

وتابع أن العدد "ارتفع إلى 18 بينهم مواطنة على الأقل وطفلان اثنان من التركمستاني واثنان مجهولي الهوية"، كما قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن من بين القتلى 15 مدنيًا.

وأسفر التفجير الذي وقع قرب سوق في مدينة جسر الشغور أيضا عن إصابة 20 شخصا، بحسب المرصد الذي لم يتمكن من تحديد سبب التفجير فورا.