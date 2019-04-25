ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن مسئولين بشرطة كابول تأكيدهم وقوع الحادث في المنطقة الثامنة للشرطة بالعاصمة.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم شرطة كابول بشير مجاهد، إن المسلح المشتبه به كان يحاول زرع القنبلة داخل دورة المياه في جامعة جيهان، مضيفا أن العبوة الناسفة انفجرت قبل موعدها، ما أسفر عن مقتل المسلح وإصابة ثلاثة آخرين.

ولم تعلن أي جهة أو حركة مسئوليتها عن هذا الحادث حتى الآن.